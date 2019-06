Maurizio Sarri sarebbe sempre più vicino alla panchina della Juventus mentre la tifoseria si divide ed alcuni oltranzisti non vorrebbero vedere alla guida dei bianconeri l'ex tecnico del Napoli. Ad ogni modo, Paratici non si sbilancia sulle voci in merito all'arrivo dell'attuale allenatore del Chelsea: 'Sarri ha nostalgia dell'Italia? Qui si mangia molto bene.'; 'Stiamo valutando più nomi, ma abbiamo le idee molto chiare', sono alcune delle risposte fornite dal dirigente del club campione d'Italia a precisa domanda.

Federico Chiesa: secondo Di Marzio la Juve avrebbe trovato l'accordo col giocatore

Chiesa, in ritiro con la nazionale a Coverciano, non ha voluto rilasciare dichiarazioni riguardanti il suo futuro. Secondo quanto dichiarato da Gianluca Di Marzio durante la diretta di 'Calciomercato l'originale', la Juventus avrebbe trovato un accordo col giocatore sulla base di un contratto quinquennale a 5 mln di euro l'anno. La palla passa alla dirigenza viola.

Scambio Dybala-Pogba o virata su Milinkovic

Il passaggio di proprietà della Fiorentina all'imprenditore italoamericano Rocco Commisso attende solo l'ufficialità, ma è praticamente tutto fatto. Perdono dunque valore le precedenti dichiarazioni che blindavano il talento azzurro classe '97. Per lui potrebbe essere necessaria un'offerta attorno ai 70 milioni.

Dybala-Pogba: l'indiscrezione

L'arrivo di Chiesa crea decisamente problemi d'abbondanza, per cui uno tra Paulo Dybala e Douglas Costa, entrambi graditi al Manchester United, potrebbe essere ceduto.

Uno dei due potrebbe essere inserito nella trattativa per un ritorno di Pogba che sembra farsi sempre più probabile e sul quale Paratici starebbe lavorando da più di un anno. Il francese ha disputato una grande stagione siglando 16 gol e 11 assist e per lui i Red Devils chiedono circa 120 milioni. Il candidato adatto a coprire l'esosa valutazione potrebbe essere prorpio la 'Joya'. Allo United piace anche Cancelo, sul quale continua il pressing del Manchester City che per lui offre 60 mln di euro.

Alternativa Milinkovic-Savic

Le parole di Claudio Lotito hanno aperto alla cessione del talento serbo. Il presidente della Lazio si è detto disponibile ad intavolare una trattativa in presenza della giusta offerta. Offerta che dovrebbe aggirarsi attorno agli 80-90 mln. Da non escludere le piste che porterebbero a Rabiot, che arriverebbe a parametro zero e per il quale l'entourage chiede un ingaggio da 10 mln netti a stagione. Intanto Karl-Heinz Rummenigge, dirigente del Bayern Monaco, ha reso pubbliche le intenzioni di James Rodriguez che gli avrebbe chiesto di non essere riscattato.

Sul colombiano sarebbe però in vantaggio il Napoli.