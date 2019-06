Quella di oggi per la Juventus potrebbe essere una giornata molto importante sul fronte mercato. Infatti, nelle prossime ore Adrien Rabiot dovrebbe dare il suo sì definitivo per trasferirsi a Torino. Ovviamente la dirigenza della Juve non è solo concentrata sul francese ma è attiva anche sul fronte Matthijs De Ligt. Infatti, Fabio Paratici sta cercando un'intesa con Mino Raiola agente del giocatore. Dunque nelle prossime ore potrebbero arrivare notizie importanti per Maurizio Sarri che spera di ricevere presto buone nuove.

Rabiot dovrebbe firmare dopo il 1º luglio

Oggi la Juventus dovrebbe ricevere l'ok di Adrien Rabiot. Il giocatore dovrebbe sciogliere definitivamente le riserve sul suo futuro e confermare a Fabio Paratici che si trasferirà a Torino. La firma del contratto però non dovrebbe arrivare nella giornata di oggi ma potrebbe essere siglata dopo il primo luglio. Il francese vorrebbe aspettare di liberarsi definitivamente dal Paris Saint Germain visto che il suo accordo con i transalpini scadrà il 30 giugno. Dunque il secondo tassello della nuova Juve potrebbe piazzarsi già quest'oggi e il possibile arrivo di Rabiot si aggiungerebbe a quello di Ramsey.

La Juve cerca l'accordo con De Ligt

Negli ultimi giorni, Fabio Paratici ha avuto diversi contatti con Mino Raiola per Matthijs De Ligt. La Juve avrebbe approfittato del rallentamento della trattativa fra l'olandese e il Paris Saint Germain. I bianconeri hanno ricevuto l'assenso di De Ligt e adesso starebbero cercando un accordo definitivo con il suo agente. Mino Raiola avrebbe richiesto 12 milioni di euro per l'ingaggio del difensore, la Juve ne ha offerti 7,5 più bonus.

Dunque le parti stanno continuando a trattare per trovare un'intesa e stanno parlando anche dell'inserimento di una clausola rescissoria dal valore minimo di 150 milioni. Quando la Juve e Raiola avranno raggiunto l'accordo a quel punto Paratici inizierà a parlare del prezzo del cartellino di De Ligt con l'Ajax. I lancieri per lasciar partire il difensore classe '99 vorrebbero una cifra compresa tra i 65 e i 75 milioni. Dunque anche su questo fronte si aspettano novità.

Cancelo verso il City

In attesa di piazzare i colpi in entrata, la Juve pensa anche alle uscite e in particolare chi potrebbe presto lasciare Torino è Joao Cancelo. Il portoghese sarebbe diretto verso il Manchester City. La Juve per cedere Cancelo vorrebbe circa 60 milioni di euro. Anche in questo caso potrebbero esserci novità nei prossimi giorni visto che il terzino ex Valencia non rientrerebbe più nei piani tattici dei bianconeri. Se la partenza di Cancelo dovesse concretizzarsi a quel punto Paratici dovrebbe cercare il suo sostituto e uno dei nomi che la vecchia signora sta valutando è quello di Trippier.