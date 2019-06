Nel corso del weekend che si è appena concluso la Juventus avrebbe avuto contatti continui per arrivare Matthijs de Ligt. L'olandese sarebbe l'obiettivo numero uno per rinforzare la difesa di Maurizio Sarri. Il difensore classe '99 consentirebbe alla Juve di inserirlo in rosa insieme a Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. De Ligt rappresenterebbe il futuro della retroguardia bianconera, visto che il Capitano della Vecchia Signora nel giro di poche stagioni potrebbe lasciare il calcio e il centrale olandese sarebbe così il suo erede.

La Juve, secondo Sky Sport, nelle prossime ore dovrebbe ulteriormente accelerare per de Ligt perché vorrebbe evitare l'inserimento del Paris Saint Germain.

La Juve starebbe puntando forte su de Ligt

La Juve sembra ormai aver rotto gli indugi e starebbe facendo davvero sul serio per arrivare a Matthijs de Ligt. La dirigenza bianconera avrebbe mosso passi importanti e starebbe lavorando intensamente per accontentare le richieste del giocatore. L'olandese vorrebbe circa 12 milioni all'anno e avrebbe espresso la volontà di trasferirsi a Torino.

Dopo aver accontentato de Ligt, la Juventus dovrà soddisfare anche le richieste dell'Ajax che vorrebbe tra i 65 e i 75 milioni di euro. Adesso non resta che attendere gli sviluppi di questo affare che però sembra essere ben avviato. Intanto i tifosi attendono buone notizie e non vedono l'ora di vedere Matthijs de Ligt in bianconero.

Il punto su Rabiot e Chiesa

Oltre a lavorare sul fronte de Ligt, Paratici continua a portare avanti anche la trattativa per Adrien Rabiot.

Il francese il 30 giugno va in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain e sarà libero di accordarsi con un altro club. Rabiot avrebbe ricevuto una proposta da 7 milioni annui dalla Juve. Il centrocampista classe '95 a breve dovrebbe sciogliere definitivamente le riserve sul suo futuro, ma i bianconeri sono abbastanza fiduciosi di poter arrivare al centrocampista transalpino. Qualche settimana fa, invece, la Juve aveva raggiunto un accordo con Federico Chiesa.

Adesso, però, questa pista si sarebbe un po' raffreddata per due motivi: il primo è che i campioni d'Italia sono concentrati soprattutto sui fronti che portano a de Ligt e Rabiot, e poi perché la Fiorentina non sembra intenzionata a fare a meno del suo esterno. Infatti, il neo proprietario Commisso sembra fermamente convinto a tenere Chiesa a Firenze. Non è però da escludere che la Juve possa nuovamente farsi avanti per il giocatore classe '97, anche perché Sarri vorrebbe tenere Douglas Costa e Dybala, ma chissà che di fronte ad offerte molto alte uno dei due non possa partire.

Dunque, non resta che attendere gli eventuali sviluppi per capire se davvero Paratici tornerà alla carica per Chiesa oppure no.