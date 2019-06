Sono ore caldissime per il Calciomercato della Juventus soprattutto in difesa. De Ligt è vicino e Demiral, appena acquistato dal Sassuolo, sarebbe pronto a rimanere a Torino per crescere alle spalle dei campioni bianconeri. Con Chiellini e Bonucci inamovibili e i due nuovi acquisti, potrebbe essere Rugani a lasciare Torino, queste le indiscrezioni riportate da La Gazzetta dello Sport. Attenzione però a Sarri che ha cresciuto il giovane centrale e poi c’è ancora quel rinnovo di contratto in ballo che, se firmato, darebbe maggior garanzie all’ex Empoli.

Pubblicità

Pubblicità

Calciomercato Juventus: per Sarri ci sono De Ligt e Demiral

Prima di analizzare la situazione Rugani, bisogna capire perché le ultime voci sul calciomercato della Juventus riguardano proprio lui. La difesa bianconera al momento è formata da soli due centrali, escluso Rugani ovviamente: Bonucci e Chiellini, che sono stati il muro d Allegri e saranno molto importanti anche per Sarri. Due sole colonne non bastano, però, a reggere una retroguardia in campionato, Champions League e Coppa Italia.

Pubblicità

Così è partita la ricerca di un centrale e dopo tanti nomi il prescelto è stato De Ligt. Il campioncino olandese è vicinissimo a vestirsi di bianconero, con Raiola l’accordo sarebbe stato trovato con un ingaggio da 14 milioni di euro all’anno e l’Ajax non si opporrà alla cessione. Proprio la trattativa con i lancieri è entrata nel vivo, servono 70 milioni, i Campioni d’Italia li metterebbero anche sul piatto ma prima vorrebbero abbassare la cifra magari inserendo nell’affare Kean che piace molto a Ten Hag.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Nel frattempo Paratici ha piazzato altri due colpi per la parte centrale della difesa. Il primo è stato Romero, che però rimarrà al Genoa per un altro anno. Il secondo è Demiral, acquistato dal Sassuolo per 15 milioni di euro. Il 21enne sembrava destinato ad andare in prestito ma, secondo gli ultimi rumors, sono in forte risalite le sue quotazioni per la permanenza sotto la Mole.

Rugani potrebbe lasciare la Juventus

Stando così le cose i difensori centrali della Juventus sarebbero quattro: Bonucci, Chiellini, De Ligt e Demiral a cui si aggiungerebbe Daniele Rugani.

Visto che due sono in arrivo e gli altri due sono intoccabili, la Gazzetta dello Sport oggi ipotizza una possibile cessione proprio dell’ex Empoli. Trovargli una nuova sistemazione non sarebbe un problema, ha talento ed è ancora giovane, in tanti si farebbero avanti, per esempio c’è la Lazio che lo avrebbe voluto inserire nella trattativa Milinkovic-Savic. L’addio però non è proprio dietro l’angolo, ci sono infatti due fattori che giocherebbero a favore della permanenza di Rugani in bianconero.

Pubblicità

Il primo è Sarri, il suo mentore, il tecnico che lo ha lanciato in serie A con l’Empoli facendolo conoscere al grande pubblico. Il nuovo allenatore della Juventus sa cosa il suo pupillo può fare in campo e prima di dare il via libera per l’uscita ci penserà più di una volta. Il secondo motivo è legato al contratto di Rugani, i dirigenti bianconeri stavano trattando con il suo entourage il prolungamento dell’intesa fino al 2024, chiaro segnale della fiducia che ripongono nel ragazzo.

Pubblicità

Insomma la questione sembra ridursi ad alcuni semplici concetti, o Demiral si dimostra migliore di Rugani oppure Sarri si terrà stretto il centrale ex Empoli, oppure si potrebbe pensare di tenere tutte e cinque le pedine considerando i tanti problemi fisici che affliggono Chiellini e la giovane età del neo arrivato da Sassuolo. Il calciomercato della Juventus si muove in difesa e dopo due acquisti in bilico ci sarebbe Rugani ma non è detto che alla fine non possa rimanere anche lui.