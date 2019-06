L'inizio del Calciomercato è sempre più vicino: il via ufficiale alle trattative è fissato per lunedì 1° luglio. In particolare il Milan è alla "disperata" ricerca di centrocampisti quest'estate, in particolare dopo le partenze di Andrea Bertolacci, Jose Mauri e Riccardo Montolivo e potrebbero approfittare di diverse occasioni di mercato.

Milan-Kovacic, l'affare potrebbe andare a buon fine

A questo proposito, il croato Kovacic è alle prese con un futuro incerto, essendo stato in prestito al Chelsea la scorsa stagione dopo aver voluto lasciare Madrid per giocare con maggiore continuità.

Il Chelsea ha tempo fino alla fine del mese per decidere se acquistare Kovacic a titolo definitivo, altrimenti tornerà al Real Madrid. Si dice che i Galacticos vorrebbero ottenere circa 50 milioni di sterline (56 milioni di euro) per lui, e 'Calciomercato.com' afferma che sia l'Inter sia il Milan sono interessati. Kovacic, che ha giocato con l'Inter prima di passare al Real, sarebbe favorevole ad un ritorno San Siro.

Il Milan vorrebbe De Rossi, pronto un ricco contratto

Daniele De Rossi lascerà la Roma dopo che il suo contratto con i giallorossi scadrà nei prossimi giorni e sarà poi libero di unirsi ad un altro club di Serie A, nonostante le tentazioni della MLS e del Boca Juniors.

Secondo Sky Sport, il Milan sta seriamente considerando di tesserare l'ex capitano della Roma: in particolare il nuovo direttore sportivo dei rossoneri Frederic Massara è stato uno di quelli che hanno spinto De Rossi a rimanere allo Stadio Olimpico durante il suo mandato a Roma. Secondo quanto riportato da 'Tuttomercatoweb' il Milan avrebbe offerto un ricco biennale da 3.5 milioni di euro a stagione. Le altre squadre interessate all'esperto centrocampista italiano sono la Fiorentina e Bologna.

Giovedì, De Rossi tornerà dalle vacanze e valuterà tutte le offerte, senza escludere che altre possano arrivare: all'inizio della prossima settimana, ci si aspetta la sua decisione. Nel corso della sua carriera, De Rossi ha disputato 616 partite con la Roma ed è stato l'unico club con cui ha giocato fino a ora, segnando 63 gol e realizzando 54 assist con la maglia giallorossa.

Theo Hernandez, un difensore del Real Madrid alla corte di Giampaolo?

Il terzino sinistro Theo Hernandez del Real Madrid ha giocato la scorsa stagione in prestito al Real Sociedad e, insieme a un altro obiettivo rossonero, Dani Ceballos, è stato inserito nella lista dei trasferimenti da Zidane.

Il Milan ha presentato un'offerta di un prestito della durata di una stagione con un'opzione di acquisto fissata a 15-18 milioni di euro per Hernandez, che potrebbe sostituire Ricardo Rodriguez nel ruolo di terzino sinistro.

Secondo il quotidiano spagnolo 'Marca', l'ex giocatore dell'Atletico Madrid sarebbe vicino ad accettare un trasferimento al Milan. I Galacticos nel 2017 avevano pagato 30 milioni di euro per soffiarlo all'Atletico Madrid, ma Hernandez è stato utilizzato poco nella sua prima stagione, e poi è stato appunto ceduto in prestito nella seconda.

In caso di passaggio al Milan, il difensore laterale classe '97 francese, spera di trovare decisamente più spazio.