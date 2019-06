Ufficializzato e presentato Maurizio Sarri, è tempo per la Juventus di concentrarsi sul mercato alla ricerca di quei giocatori funzionali al gioco offensivo del tecnico toscano. Com'è noto, la dirigenza bianconera è da sempre attenta ai giocatori a parametro zero e alle opportunità che il mercato offre: ricordiamo fra i grandi acquisti i vari Pogba, Pirlo, Emre Can, tutti arrivati a costo 0 e che hanno rappresentato un valore aggiunto per la Juventus.

Dalla prossima stagione i bianconeri punteranno su un altro giocatore arrivato a parametro zero, ovvero il centrocampista gallese ex Arsenal Aaron Ramsey. Ma potrebbe non essere il solo: secondo le ultime indiscrezioni, è vicinissima la firma del mediano francese ex Paris Saint Germain Adrien Rabiot. A parlare del nuovo centrocampo bianconero è stato il noto giornalista Tancredi Palmeri, che a TMW Radio, ci ha tenuto a sottolineare che la Juventus la prossima stagione, avrà una mediana super, soprattutto se dovesse arrivare Rabiot.

Ramsey, Pjanic e Rabiot, centrocampo pazzesco per la Juventus

La possibile firma di Rabiot (si parla di un contratto di cinque anni a sette milioni di euro a stagione, più altri sette milioni di euro e bonus come prezzo di commissione per la mamma procuratore del mediano francese) significherà poter contare su un grande centrocampo. Ne è convinto il noto giornalista Tancredi Palmeri, che a TMW Radio, ha sottolineato come Ramsey, Pjanic e Rabiot rappresenta una mediana davvero forte, senza contare che in panchina la Juventus ha giocatori come Matuidi, Emre Can e Bentancur.

A proposito dei problemi caratteriali di Rabiot, Tancredi Palmeri ha dichiarato che la Juventus è maestra nel gestire queste situazioni, e poi i problemi del giocatore derivavano soprattutto da questioni contrattuali e non dal carattere particolare del mediano francese. In ogni caso, qualora dovesse esserci dei problemi fra dirigenza bianconera e giocatore, la Juventus potrebbe comunque venderlo ottenendo comunque una notevole plusvalenza. Come dichiarato dal giornalista, 'i bianconeri vinceranno in ogni caso'.

Il mercato della Juventus

Se sarà confermato l'arrivo di Rabiot, la dirigenza bianconera si concentrerà sulla difesa, soprattutto perché la principale necessità dei bianconeri è trovare un ulteriore difensore centrale: si attende l'ufficialità di Demiral dal Sassuolo, manca in ogni caso un altro centrale, dati il ritiro di Andrea Barzagli e l'addio di Martin Caceres (che ritorna per fine prestito alla Lazio). Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dal giornale olandese 'De Telegraaf', la Juventus sarebbe vicina all'acquisto del difensore centrale dell'Ajax e della nazionale olandese De Ligt.

Per lui sarebbe pronto un contratto da 12 milioni di euro a stagione, mentre il giocatore potrebbe costare alla Juventus circa 70 milioni di euro.