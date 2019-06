Il Calciomercato della Juventus si accende con un super colpo in difesa. Ieri nuovo incontro con Mino Raiola e strada che si è fatta sempre più in discesa per De Ligt. L’accordo sul contratto sarebbe ormai cosa quasi fatta e la concorrenza del Paris Saint Germain sarebbe stata scavalcata. Dalla lotta per il giovane centrale dell’Ajax si sarebbe levato il Barcellona che fino a poco tempo fa sembrava in vantaggio su tutta la concorrenza. Il colpo ad effetto non sarà però l’unico per la nuova retroguardia di Sarri, Demiral arriverà dal Sassuolo per una cifra vicina ai 15 milioni di euro e potrebbe restare in bianconero per crescere alle spalle dei vari Chiellini e Bonucci, difficile invece che faccia parte della prossima rosa Romero, pronto a rimanere a Genova un altro anno per continuare il suo processo di crescita.

Calciomercato Juventus: accordo vicino per De Ligt

La missione De Ligt per il calciomercato della Juventus è sempre più vicina a chiudersi con esito positivo. Ieri c’è stato un nuovo incontro tra Mino Raiola, potente procuratore del giocatore, e i dirigenti bianconeri per approfondire i temi legati al contratto. All’olandese è stato offerto un ingaggio da assoluto top player: 12 milioni di euro a stagione per cinque anni che lo farebbero balzare al secondo posto dei giocatori più pagati della rosa dietro solamente a Cristiano Ronaldo.

La super offerta avrebbe fatto saltare il banco ponendo la Vecchia Signora in netto vantaggio sulla concorrenza. L’arrivo di Leonardo al PSG ha indebolito la posizione dei parigini con cui Raiola sembrava aver trovato una sorta di accordo nei giorni scorsi. Il dirigente carioca, rispetto al predecessore, avrebbe però cambiato le carte in tavola facendo cambiare idea all’agente che ha preso subito contatti con la Juve. I campioni d’Italia essendo passati in vantaggio nella corsa, ora andranno a trattare con maggiore forza con l’Ajax, squadra alla quale si dovrà garantire un assegno da 70 milioni di euro.

La trattativa è in fase avanzata e filtra grande ottimismo su quello che sarebbe uno dei colpi più importanti dell’estate di mercato a livello mondiale. De Ligt è considerato da tutti il miglior giovane centrale del mondo, a soli 19 anni è già capitano dei lancieri e titolare della Nazionale olandese. Per Sarri poi sarebbe perfetto, già abile in fase difensiva, si può lavorare sull’impostazione della manovra che comunque per il prossimo anno dovrebbe essere affidata a Bonucci. Inoltre De Ligt potrebbe adattarsi alla nuova avventura con grande calma avendo Chiellini al suo fianco.

Demiral e Romero, la Juventus ha deciso il loro futuro

Il calciomercato della Juventus in difesa non è solo De Ligt. Paratici ha già chiuso il colpo Demiral con il Sassuolo. Ai neroverdi andranno circa 15 milioni di euro, una gran bella cifra per il 21enne turco che è stata una della più belle rivelazioni dello scorso campionato. In prima battuta sembrava che il difensore dovesse essere girato subito in prestito per continuare il suo percorso di crescita lontano da Torino.

L’obiettivo sarebbe stato quello di concedergli più minuti, magari lasciandolo proprio al Sassuolo, ma ora le sue quotazioni di permanenza in bianconero sono in forte rialzo. Tutto diverso il futuro di Romero, anche lui già acquistato dal Genoa. L’argentino al contrario del compagno turco non farà parte della Juventus 2019-2020, per un altro anno dovrebbe rimanere a Genova per crescere ancora nella difesa di Andreazzoli, scelto come successore di Prandelli da Preziosi.

Durante il prossimo campionato verrà visionato e si deciderà poi se portarlo sotto la Mole la prossima estate. I ventenni terribili della difesa saranno il presente e il futuro dei bianconeri che nei prossimi anni dovranno dire addio a Chiellini e Bonucci per limiti di età. La BBC andrà in pensione ma il muro bianconero sarà ancora forte, con De Ligt come colonna e Rugani, Demiral e Romero a completare la batteria di centrali.

Nel frattempo Sarri ha già dato mandato di cambiare qualcosa sugli esterni. Cancelo è vicinissimo all’addio, andrà al Manchester City anche se tra domanda e offerta c’è ancora una differenza di 10 milioni, la Juve nel vuole 60, gli inglesi ne offrono cinquanta. Al suo posto il nuovo allenatore vuole un terzino più disciplinato tatticamente, Trippier è in pole position, Hysaj il pupillo su cui il Napoli però alza la posta, Piccini l’alternativa low cost. Dall’altra parte per ora restano Alex Sandro e Spinazzola ma anche per loro il banco di prova sarà il ritiro. Insomma la rivoluzione di Sarri parità dalla difesa con probabilmente un De Ligt in più, un Demiral da osservare attentamente durante gli allenamenti e un nuovo terzino destro. Da quando è stato annunciato il nuovo allenatore il calciomercato della Juventus è entrato nel vivo, il significato è chiaro, la dirigenza ha piena fiducia nella sua nuova guida tecnica, farà di tutto per accontentarlo e dargli in mano la squadra giusta per vincere, in Italia e in Europa, l’obiettivo primario come sempre è la Champions League.