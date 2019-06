Juventus, trovata l'intesa per cinque anni con Federico Chiesa (RUMORS)

In attesa di definire il prossimo tecnico, la Juventus continua a lavorare sul mercato con l'obiettivo di allestire una rosa competitiva per Serie A e Champions League. Il livello del campionato italiano così come quello della competizione europea per eccellenza è destinato ad incrementare, e i dirigenti bianconeri sarebbero pronti ad investire su top player per dare più qualità alla rosa. Definiti gli acquisti di Ramsey (arriverà a parametro zero dall'Arsenal) e Demiral dal Sassuolo per 15 milioni di euro, le esigenze principali della Juventus riguardano l'acquisto di almeno un altro difensore centrale, di un top player sulla mediana ed uno nel settore avanzato.

E proprio per quest'ultimo sarebbe già stata definita l'intesa con uno dei prospetti principali del calcio italiano, diventato anche un punto di forza della nazionale italiana di Roberto Mancini: parliamo di Federico Chiesa, centrocampista offensivo della Fiorentina.

Juventus, intesa con Chiesa per cinque anni

Secondo la nota emittente televisiva Sky, la Juventus avrebbe trovato un'intesa contrattuale con Federico Chiesa, che potrebbe firmare un contratto di cinque anni con i bianconeri a cinque milioni di euro a stagione.

Usiamo il condizionale perché non ci sarebbero dubbi sulla volontà del giocatore, ovvero quella di accettare l'offerta bianconera, ma sarà importante l'eventuale intesa fra la Juventus e la Fiorentina, che di recente è passata di proprietà dai Della Valle all'imprenditore italo americano Rocco Commisso. I bianconeri quindi dovranno discutere del suo acquisto, e le recenti dichiarazioni dell'imprenditore americano avrebbero confermato la volontà della società toscana di provare a trattenere il centrocampista offensivo della nazionale italiana.

Federico Chiesa interessa anche all'Inter ma in caso di addio alla Fiorentina, la Juventus sarebbe in vantaggio proprio per l'intesa contrattuale già trovata con i dirigenti bianconeri.

Il mercato della Juventus

Come dicevamo, le esigenze bianconere riguardano inevitabilmente un investimento in difesa come centrale, e a tal riguardo i nomi che si fanno sono diversi: si va da Koulibaly del Napoli, a Hummels del Bayern Monaco fino ad arrivare a Manolas della Roma.

Per quanto riguarda la mediana, come anche sottolineato da Luca Marchetti giornalista di Sky Sport, arriverà probabilmente un grande centrocampista ed il sogno resta Paul Pogba, per il quale però il Manchester United potrebbe chiedere una somma superiore ai 120 milioni di euro. Le alternative sono Sergej Milinkovic Savic della Lazio e Adrien Rabiot del Paris Saint Germain, che ha un contratto in scadenza il 30 giugno e potrebbe firmare con qualsiasi squadra.

La mamma procuratore però chiederebbe almeno 10 milioni di euro per un contratto di più anni.