L'argomento principale del Calciomercato resta ovviamente la nomina del nuovo tecnico bianconero, che a breve potrebbe essere ufficializzato. La maggior parte dei media sportivi sostiene la candidatura di Maurizio Sarri, anche se non manca chi fra gli addetti ai lavori spinge per il possibile arrivo di Guardiola dal Manchester City. A tal riguardo ha parlato anche il noto giornalista sportivo di Sky Luca Marchetti, che si è espresso sulla panchina bianconera ma anche sul mercato che dovrebbe riguardare sia la Juventus che l'Inter.

In merito alla nomina del nuovo allenatore della Juventus, il giornalista ha ribadito che l'unico candidato sembrerebbe Maurizio Sarri, anche ci sono stati alcuni intoppi comunicativi che hanno in qualche modo fatto sviare verso un'altra direzione. L'allenatore toscano deve trovare un'intesa con il Chelsea per liberarsi eventualmente a zero, ed è proprio questo che avrebbe dato fastidio alla società londinese, che potrebbe chiedere un indennizzo a Maurizio Sarri o eventualmente alla società interessata al tecnico toscano.

Luca Marchetti: 'Un grande acquisto la Juve lo farà, Pogba è possibile'

Il mercato dell'Inter

Secondo Luca Marchetti, la principale grana per l'Inter resta la situazione Icardi. L'argentino è oramai fuori dal progetto sportivo della società di Suning ma non è semplice trovare un acquirente disposto a pagare la somma richiesta, ovvero circa 80 milioni di euro. La Juventus potrebbe essere interessata alla punta argentina ma non vorrebbe l'inserimento di Paulo Dybala come contropartita tecnica per la trattativa. La distanza fra Icardi e l'Inter (motivata anche dalla difficoltà nel trovare un'intesa per il rinnovo del contratto) è quindi evidente e lo era anche prima del litigio che ha portato la società di Suning a metterlo fuori rosa per un po' di partite.

Il mercato della Juventus

Per quanto riguarda invece il mercato della Juventus, è probabile che i bianconeri possano fare un grande acquisto per la mediana. I giocatori seguiti sono diversi, ma il sogno resterebbe Paul Pogba, acquistato a 0 dalla Juventus qualche anno fa proprio dal Manchester United e rivenduto a quest'ultimo a 105 milioni di euro. Il 'problema', secondo Marchetti, è che la società inglese chiede di più dei 105 milioni di euro pagati qualche stagione fa, si parla di una valutazione di 120 milioni, ma la Juventus potrebbe inserire delle contropartite tecniche per diminuire l'esborso economico per l'acquisto del francese.

Le alternative sono Sergej Milinkovic Savic della Lazio e Rabiot del Paris Saint Germain, che il 30 giugno si libera a parametro zero dalla società francese. La mamma procuratore del mediano francese avrebbe chiesto più di 10 milioni di euro a stagione per diversi anni di contratto.