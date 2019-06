Secondo quanto riportato dall'edizione online del giornale spagnolo Marca, il difensore azzurro Raul Albiol avrebbe raggiunto un accordo per ritornare in Spagna, al Villareal. Infatti, secondo le ultime indiscrezioni, il 33enne spagnolo che compirà 34 anni a settembre, ritiene che la sua esperienza alla pendici del Vesuvio sarebbe giunta al termine. Quindi, nonostante abbia ancora un contratto con la società partenopea, potrebbe accettare di lasciare il club del presidente Aurelio De Laurentiis per far ritorno nella Liga spagnola e sposare la causa Villarreal.

Infatti, sembrerebbe proprio che il suo passaggio ai sottomarini gialli sia praticamente chiuso: si tratterebbe di un affare da 4 milioni di euro, ovvero il valore della sua clausola rescissoria inserita nel contratto che lo lega al Napoli fino al 2021.

Questa volta il rischio di perdere il forte difensore iberico è serio, molto più di quello che un anno fa aveva spaventato l'ex tecnico azzurro Maurizio Sarri, temendo un futuro senza Albiol. Infatti, questa volta almeno in Spagna sono tutti convinti che l'affare sia già concluso e che Raul sia ormai in procinto di tornare in patria.

Albiol-Villaereal l'affare è fatto: agli azzurri 4milioni

Uno scenario improvviso che spiazza tutti. Una bella gatta da pelare per il tecnico di Reggiolo, Carlo Ancelotti che eventualmente dovrà correre ai ripari per cercare un sostituto del comandante della difesa azzurra. A meno che quest'ultimo, non faccia marcia indietro e smentisca le ultime voci.

Le parole del padre Miguel Albiol poco prima della fine del campionato

La notizia ha del clamoroso oltre che dell'inaspettato, in quanto il padre del difensore spagnolo, poco prima della conclusione della serie A 2018/2019 aveva annunciato: "Mio figlio andrà in Spagna solo per le vacanze, poi farà ritorno nel capoluogo campano per vincere lo scudetto con il Napoli di Ancelotti".

Queste le parole di Miguel Albiol nemmeno un mese fa, ma poi evidentemente qualcosa è cambiato. Infatti, è successo che il club che si trova a 65 chilometri da Valencia non si sarebbe mai arreso all'idea di vedere il 33enne spagnolo con la maglia del Villarreal.

Quindi, questa nuova offensiva dei sottomarini gialli ha scatenato un'infinità di dubbi nella testa di "El patron" (così come lo chiamano i suoi compagni di squadra sin dal 2013) della difesa azzurra.

La notizia lanciata dal giornale spagnolo, ha lasciato sicuramente di stucco tutti i tifosi azzurri. Infatti, questi ultimi sanno bene che sarà difficile trovare un sostituto all'altezza del centrale azzurro, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche e soprattutto professionale. Il tutto, nonostante Raul Albiol sia vicino ai 34 anni e sia reduce da un serio intervento chirurgico al ginocchio sinistro.