Queste sono ore davvero calde per la Juventus per arrivare a Matthijs De Ligt. La dirigenza bianconera anche nella notte ha avuto dei contatti con l'entourage del difensore olandese per trovare un accordo definitivo sull'ingaggio del giocatore. In queste ore Oriol Domenech ha parlato del possibile approdo alla Juve di Matthijs De Ligt. Il giornalista spagnolo è intervenuto nel programma "The club midnight" in onda su "Radio Catalunya" e "Esport3" e sul giocatore olandese ha detto: "Il calciatore ha preso la sua decisione ed è quella che lo porterà a Torino". Dunque Domenech è sicuro che Matthijs De Ligt il prossimo anno vestirà la maglia della Juve.

Pubblicità

Pubblicità

Intanto De Ligt si gode le vacanze

In questi giorni, si parla costantemente di Matthijs De Ligt che sarebbe molto vicino alla Juve. Il giocatore il prossimo anno potrebbe vestire la maglia bianconera e Fabio Paratici è al lavoro con Mino Raiola proprio per trovare un accordo definitivo. Mentre il suo agente e la Juve continuano a trattare, il giocatore si gode le vacanze. L'olandese è alle Bahamas in compagnia della bella fidanzata AnneKee Molenaar.

Pubblicità

La coppia nelle scorse ore è stata a Pig Beach su un isola delle Barbados popolata da maiali selvatici. De Ligt ha poi condiviso la foto della sua gita su questa bellissima spiaggia.

Sarri ha scelto il suo staff

Mentre Fabio Paratici sta lavorando per regalare a Maurizio Sarri una squadra sempre più forte, il tecnico invece sta definendo il suo staff. L'allenatore avrà come suo vice Giovanni Martusciello. Inoltre a lavorare a stretto contatto con Maurizio Sarri ci sarà Andrea Barzagli.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Il difensore ha appeso gli scarpini al chiodo da poche settimane, ma a breve per lui inizierà una nuova avventura sempre a tinte bianconere. A completare lo staff tecnico della Juve ci saranno Marco Ianni, Davide Renzato, Davide Losi, Massimo Nenci e Gianni Piccioni. A svelare i nomi del nuovo staff juventino è stato il Corriere di Torino.

Parla l'agente di Buffon

Nelle ultime ore il nome di Gigi Buffon è stato accostato nuovamente alla Juventus.

Il portiere potrebbe tornare in bianconero per fare il vice di Wojciech Szczesny. Poco fa Silvano Martina, agente dell'esterno difensore, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset. Il manager di Buffon ha commentato così le ultime voci che riguardano il suo assistito: "Sarebbe bello se si concretizzasse questa eventualità". Martina ha poi aggiunto che non c'è alcun accordo tra la Juve è Buffon e che non resta che vedere quello che succede: "Ora è solo un'idea, non avremmo mai pensato a un'eventualità di questo tipo".

Pubblicità

Infine Martina ci ha tenuto a fare chiarezza in merito a delle voci che avrebbero riferito che Buffon in caso di approdo alla Juve sarebbe il secondo giocatore più pagato della rosa dopo Cristiano Ronaldo: "Sono stupidaggini".