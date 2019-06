La Juventus in queste giorni è al lavoro per regalare a Maurizio Sarri una squadra ancora più forte. I fronti principali sui quali sta lavorando Fabio Paratici sono due ovvero Matthijs De Ligt e Adrien Rabiot, ma nelle ultime ore si è scoperto che la dirigenza juventina starebbe pensando anche ad un clamoroso ritorno di Gigi Buffon. Il portiere dovrebbe tornare a Torino per fare il vice di Wojciech Szczesny. Buffon alla Juve potrebbe trovare tanti nuovi compagni a cominciare da Matthijs De Ligt. Infatti l'olandese sarebbe ad un passo dai bianconeri.

In casa Juve la fiducia starebbe aumentando e le prossime ore potrebbero essere davvero decisive.

Contatti continui per De Ligt

La Juve vuole Matthijs De Ligt e anche lo stesso olandese vorrebbe la vestire il bianconero. Proprio per accontentare il desiderio di entrambe le parti Fabio Paratici e Mino Raiola sarebbero al lavoro per trovare un accordo sull'ingaggio del giocatore e anche questa notte ci sarebbero stati dei contatti. Nelle prossime ore si dovrebbe sapere qualcosa in più visto che si starebbe continuando a lavorare per arrivare ad un'intesa definitiva. Dopodiché la Juve dovrà imbastire la trattativa con l'Ajax che vorrebbe cedere De Ligt per una cifra compresa tra i 65 e i 75 milioni di euro.

Rabiot dovrebbe firmare dopo il 1º luglio

La Juve non è al lavoro solo sul fronte Matthijs De Ligt, ma sta continuando a trattare anche per Adrien Rabiot. Il francese avrebbe scelto di approdare a Torino a parametro zero e avrebbe confermato di voler firmare dopo il 1 luglio. La Juve resta prudente su questo fronte anche perché Rabiot e soprattutto sua mamma Veronique spesso hanno cambiato idea all'ultimo minuto. Perciò finché non arriverà la firma definitiva i bianconeri preferirebbero rimanere cauti.

Al momento però Rabiot avrebbe dato il suo ok per approdare alla Juve. A questo punto non resta che aspettare che il tutto venga messo nero su bianco a meno appunto di clamorosi ripensamenti.

Buffon verso il ritorno

Ieri sera Gianluca Di Marzio di Sky Sport è stato il primo a dare la clamorosa notizia di un possibile ritorno di Gianluigi Buffon alla Juve. Il portiere, dopo un solo anno, tornerebbe in bianconero per fare il vice del titolarissimo Wojciech Szczesny.

Buffon ovviamente potrebbe fare da chioccia anche ai giovani e potrebbe essere utile a Maurizio Sarri per prendere confidenza con lo spogliatoio della Juventus. Il portiere dovrebbe firmare un contratto di un anno e poi diventerebbe dirigente. Per rivedere Buffon a Torino non resterebbe che attendere l'addio di Mattia Perin, che piacerebbe a Siviglia e Roma. Dunque la Juve sarebbe pronta a riabbracciare uno dei giocatori più importanti e vincenti della sua storia, ovvero Gianluigi Buffon che spera di raggiungere presto i suoi compagni di squadra e con i quali spera di riuscire a conquistare altri.