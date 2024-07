La Juventus ha una strategia precisa per rinforzare il centrocampo e guardare al futuro: utilizzare i fondi derivanti dalla cessione di Matias Soulé per puntare su Teun Koopmeiners. L'olandese è l'obiettivo primario per la mediana bianconera, ma nel caso in cui l'affare non dovesse andare in porto, Cristiano Giuntoli ha già pronta un'alternativa interessante e di talento. Si tratta di Maghnes Akliouche, giovane promessa del Monaco.

La scorsa stagione il francese ha disputato 28 match con il Monaco

Akliouche, 22 anni, è un trequartista di piede sinistro con la capacità di giocare anche come esterno destro.

Nella scorsa stagione di Ligue 1, il francese ha dimostrato il suo valore realizzando 7 gol e 4 assist in 28 partite, di cui solo 18 da titolare. Le sue prestazioni non sono passate inosservate, attirando l'attenzione non solo della Juventus ma anche dell'Inter, come riportato dall'Equipe. La valutazione del giocatore si aggira tra i 25 e i 30 milioni di euro, con un contratto che scade nel 2026.

Giuntoli, sempre attento ai talenti emergenti, vede in Akliouche un potenziale colpo alla "Kvaratskhelia", capace di portare freschezza e qualità alla rosa bianconera. Il giovane francese, con il suo stile di gioco versatile e la sua capacità di incidere sia come assist-man che come finalizzatore, potrebbe essere una pedina fondamentale nel nuovo progetto di Thiago Motta.

Juventus attenta al mercato francese

Il mercato francese sembra essere diventato il riferimento della Juventus almeno stando ai nomi avvicinati alla società bianconera, oltre a quello già ufficializzato. Parliamo evidentemente di Khephren Thuram, arrivato dal Nizza per circa 20 milioni di euro ed uno dei migliori della rosa bianconera in questo inizio di preparazione estiva.

Sempre dal Nizza potrebbe arrivare un altro francese, Jean-Claire Todibo, centrale difensivo valutato circa 35 milioni di euro e che recentemente ha detto di no a offerte importanti dall'Inghilterra, una su tutte quella del West Ham. Secondo Gianluca Di Marzio, il giocatore vuole approdare alla Juventus, che sta cercando di trovare un accordo economico con il Nizza.

Si parla di prestito oneroso a circa 10 milioni di euro, con riscatto a circa 25 milioni di euro. Il giocatore avrebbe già un'intesa contrattuale con la società bianconera sulla base di 3 milioni di euro a stagione.

Le cessioni della Juventus

La Juventus lavora anche ad altre cessioni oltre a quelle già in definizione di Soulé e Huijsen. La società bianconera è pronta a lasciar partire Weston McKennie, Daniele Rugani, Mattia De Sciglio, Arkadius Milik e Filip Kostic. Al momento, però, non sono arrivate offerte concrete e l'unico che potrebbe lasciare Torino nei prossimi giorni è Rugani, che andrebbe a Bologna per sostituire Calafiori, oramai dell'Arsenal. Il centrale toscano ha una valutazione di mercato di circa 7 milioni di euro.