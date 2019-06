Tempo di programmazione in casa granata, come testimoniato dalla conferenza stampa che si terrà lunedì al Castello Arechi, dove saranno svelate alcune novità. Riparte da Roma la Salernitana dopo l’incontro tra la proprietà e Angelo Fabiani, in cui si è deciso il futuro dei granata per la prossima stagione.

Rinnovo per il ds Angelo Fabiani

Dopo l’entusiasmo del Centenario appena trascorso in casa granata è tempo quindi di programmare il mercato e inevitabilmente il prossimo campionato.

Dopo una stagione terminata con tanta apprensione fino alla lotteria dei rigori, vinti contro il Venezia nel playout di Serie B, il divario tra società e tifosi è inesorabilmente ai minimi storici. Nonostante questo l’attuale ds Angelo Fabiani viaggia verso un altro rinnovo con il club campano. I solidi rapporti con la società giocano un ruolo importante nonostante i risultati espressi molto al di sotto della sufficienza. A questo si aggiunge il profondo e poco piacevole legame che la piazza granata ha verso il direttore sportivo, reduce secondo loro di aver allestito nel tempo una squadra non all’altezza delle ambizioni della cittadina.

Forte dell’immensa passione espressa nei giorni del centenario e della fiducia della proprietà, Fabiani è già a lavoro per allestire una squadra competitiva operando sul mercato già dal primo giorno dell’apertura ufficiale.

Rebus allenatore: Menichini ha la stima dei tifosi

Il tecnico di Ponsacco è stato inserito tra gli allenatori favoriti dal popolo granata ed era l’unico della società (oltre al preparatore dei portieri e al team manager dei granata) presente alla festa del Centenario granata di mercoledì.

Menichini, forte della clausola di rinnovo automatico scattata per il raggiungimento della salvezza, sarà con ogni probabilità il prossimo allenatore della Salernitana, anche se la sua posizione non può considerarsi salda. In tempi recenti la società comunicò alla piazza la volontà di lottare per palcoscenici importanti, promettendo la Serie A in tempi brevi. Da qui l’idea di puntare su un tecnico con maggiore confidenza riguardo il campionato cadetto.

I vari Baroni, Breda, Juric e Reja hanno tutti accordi già trovati. Difficile l’ipotesi Ventura anche se spesso è stato accostato ai granata. L’idea comunque è quella di voler proseguire col tecnico eroe della piazza.

Lunedì la conferenza stampa al Castello Arechi

Nonostante un rebus ritiro che in queste ore aleggia in casa granata, la società guarda oltre. Ancora da decidere la sete dove la squadra effettuerà il solito romitaggio estivo. Ma questo sembra essere un altro problema.

Il primo tassello che il club intende costruire partirà dalla conferenza stampa #Salernitana100, in programma, e in grande stile, al castello Arechi. Dopo una settimana abbondante di festeggiamenti per il Centenario, difficile pensare si possa parlare ancora della Signora Granata. Lunedì prossimo alle ore 11 è in programma una conferenza stampa nello scenario del Castello Arechi. Si comunicheranno probabilmente le linee guida del campionato, gli obiettivi e, forse, qualcosa di molto simile alla conferenza che lo scorso anno presentò gli acquisti della Salernitana.

Probabile che si sveli, perché no, magari le maglie firmate Zeus, che celebreranno un secolo di storia granata. Una linea di abbigliamento gara-tempo libero per iniziare, finalmente, un filone di marketing che da sempre è mancato alla società, ai tifosi e alla relativa città. Sicuramente ci sarà qualche collegamento con il centenario appena trascorso, magari una maglia evocativa degli anni 40-50 o della promozione in massima serie conquistata dai granata durante il periodo Delio Rossi.