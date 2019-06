E' tempo di playout in Serie B: oggi alle 18 è in programma Venezia-Salernitana, match valido per il ritorno dei playout del campionato cadetto.

La Salernitana si era aggiudicata il match di andata dei playout, superando per 2-1 il Venezia allo Stadio “Arechi". Con questo risultato i granata, oggi, avranno a disposizione due risultati su tre. Pareggio o vittoria, nient’altro. Discorso inverso per un’eventuale sconfitta: granata e lagunari continueranno il loro match tra supplementari ed eventuali rigori. Venezia comunque salvo in caso di almeno due gol di scarto.

Pubblicità

Pubblicità

Gli Ultras del Venezia confermano la diserzione: “Noi abbiamo mentalità ultras”

Nel corso dell’incontro pomeridiano di venerdì con la squadra lagunare, gli ultras veneti appartenenti ai gruppi UnoNoveOttoSette e Curva Sud VeneziaMestre hanno esortato il gruppo arancioneroverde a dare il massimo in occasione della sfida di ritorno con la Salernitana.

Contestualmente la tifoseria organizzata ha ribadito a società e tecnico l’intenzione di non entrare allo stadio per sostenere i propri colori.

Lo Stadio Penzo di Venezia con il settore dedicato ai tifosi di casa

“Noi abbiamo mentalità ultras” hanno rimarcato gli ultras veneziani. Il gruppo UnoNoveOttoSette resterà fuori dallo stadio Penzo, dove potrebbe riservare i saluti ai tifosi salernitani, mentre quelli della Curva Sud VeneziaMestre assisteranno al match dalla propria sede sociale.

Rammaricato per la decisione il direttore tecnico Scibilia mentre mister Cosmi ha espresso la propria solidarietà agli ultras. Intanto si va verso quota 2000 tagliandi venduti sulle gradinate di casa, mentre sono 750 finora i tagliandi staccati per il settore ospiti.

Pubblicità

Sarà esodo granata per gli ospiti

Gli ospiti granata, invece, a differenza dei supporter veneziani, seguiranno la propria squadra in massa. Sarà letteralmente un esodo da parte dei tifosi campani. Ieri alle ore 19 si è chiusa la prevendita per i tifosi della Salernitana facendo registrare circa 850 biglietti staccati. Un dato davvero importante per la compagine granata che avrà quindi al seguito una massiccia “voce” a supportare questa delicata ed importante partita.

Le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni del match tra Venezia e Salernitana valido per il ritorno dei playout di Serie B.

Venezia: Vicario; Zampano, Domizzi, Modolo, Bruscagin; Lombardi, Bentivoglio, Schiavone, Pinato; Bocalon, Rossi. A disposizione: Facchin, Lezzerini, Coppolaro, Fornasier, Segre, St Clair, Cernuto, Suciu, Zennaro, Besea, Zigoni, Pimenta. Allenatore: Cosmi

Salernitana: Micai; Pucino, Migliorini, Mantovani, Walter Lopez; Akpa Akpro, Di Tacchio, Odjer; Casasola, Djuric, Jallow.

A disposizione: Russo, Vannucchi, Gigliotti, Schiavi, Mazzarani, Memolla, Minala, D.Anderson, Andrè Anderson, Orlando, Calaiò, Rosina.

Pubblicità

Allenatore: Menichini

Il direttore di gara

Sarà l’arbitro Aureliano a fischiare il match di ritorno playout del del campionato di Serie BKT 2018-2019, allo stadio Penzo della città veneta. Dietro ai monitor del VAR, invece, ci sarà Nasca, il quale arbitrò l’ultima partita dei granata a Pescara un mese fa.