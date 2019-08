ORE 17:50 - Sul red carpet del Grimaldi Forum arrivano anche Leo Messi e Cristiano Ronaldo. Entrambi acclamatissimi dalla folla. L'argentino un pò scuro in volto mentre sorrisi per il portoghese. Cristiano Ronaldo è stato vincitore della Serie A con la sua Juventus e vincitore della UEFA Nations League la scorsa stagione con il Portogallo.

ORE 17:40 - L'americano Jesse Marsch è diventato il primo allenatore a vincere le prime cinque partite nella Bundesliga austriaca dove ha portato il Salisburgo in cima alla classifica.

La sua squadra è nel girone 3 del sorteggio della UEFA Champions League dove ha segnato 22 gol e ne ha subiti solo tre durante un formidabile inizio di stagione.

Finalmente torna la Champions League. Quattro le italiane con Juventus, Napoli, Atalanta e Inter pronte a scoprire le avversarie nei gironi della principale competizione europea. Ci sarà anche Cristiano Ronaldo della Juventus. Il portoghese è il candidato per il premio della UEFA come miglior giocatore.

Sorteggi: bianconeri in prima fascia, poi Napoli, Inter e Atalanta.

Partiranno alle ore 18 i sorteggi della UEFA Champions League. Come sempre la location è il Principato di Monaco, quella della splendida costa monegasca. Già in mattinata presenti i protagonisti sul carpet della competizione come Van Dijk che si è goduto un timido sole. Quest'anno è il dodicesimo anniversario dello Slavia Praga, inserito nel gruppo 4, che ha battutto clamorosamente l'Ajax nei gironi di qualificazione alla competizione.

Di seguito ecco i quattro gruppi.

1

Barcellona,

Bayern Monaco,

Manchester City,

PSG,

Juventus,

Liverpool,

Zenit,

Chelsea

2

Real Madrid,

Atletico Madrid,

Borussia Dortmund,

Tottenham,

Shakhtar Donetsk,

Napoli,

Ajax,

Benfica

3

Bayer Leverkusen,

Lione,

Salisburgo,

Olympiakos,

In,

Inter,

Dinamo Zagabria,

Bruges

4

Genk,

Galatasaray,

Lipsia,

Stella Rossa,

Atalanta,

Lille,

Lokomotiv Mosca,

Slavia Praga.