L’Inter, dopo aver archiviato l’amichevole contro la Juventus, persa solamente ai calci di rigore contro i campioni d’Italia, proseguirà la tournée in Asia affrontando il Paris Saint-Germain. L’appuntamento sarà fissato per sabato 27 luglio 2019 alle ore 13.30 (orario italiano) a Macao. Il match non sarà valido per l’International Champions Cup, ma nonostante ciò verrà trasmesso in diretta tv su Sportitalia.

C’è grande attesa per questa terza sfida asiatica dei milanesi, prima del rientro in Italia, dove proseguirà la preparazione in vista dell’esordio di campionato per i ragazzi di Antonio Conte. L’Inter non ha mai affrontato il Paris Saint-Germain in partite ufficiali, mentre in amichevole ha già avuto modo di incrociare i francesi.

Inter mai vincente in amichevole contro il Paris Saint-Germain

I nerazzurri hanno affrontato il PSG nel 2014 a Marrakech in occasione della sosta invernale.

Il match finì 1-0 a favore dei francesi, che andarono a segno con Yohan Cabaye nella ripresa. A distanza di 12 mesi si replicò la sfida a Doha, sempre nel corso della stagione invernale. Ancora una volta fu il Paris Saint-Germain ad imporsi, nuovamente per 1-0, grazie al goal di Jean-Kévin Augustin. In occasione dell’International Champions Cup del 2016, le due squadre si sfidarono ad Eugene, nello stato dell’Oregon in America.

Il risultato finale fu di 3-1 a favore dei francesi. Serge Aurier aprì le marcature, con Stevan Jovetić a segno nei minuti finale della prima frazione di gioco. Nella ripresa arrivò la rete di Layvin Kurzawa per il nuovo vantaggio del PSG, che vide poi Serge Aurier segnare la personale doppietta poco prima del triplice fischio. Il bilancio è dunque di 3 sconfitte su altrettanto gare disputate.

Considerando le partite ufficiali contro squadre francesi, vi è un bilancio decisamente migliore, anzi, a favore dei nerazzurri nelle 22 sfide complessive.

Si registrano 8 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte.

Una volta archiviata questa amichevole contro i ragazzi di Thomas Tuchel, l’Inter affronterà il Tottenham domenica 4 agosto. Antonio Conte spera di ricevere degli innesti a breve termine, visto che ci sono diversi giocatori messi fuori dal progetto. Oltre ai già nomi noti di Mauro Icardi e Radja Nainggolan, sembrano non trovare collocazione nello scacchiere dell’allenatore pugliese anche Ivan Perišić e Matteo Politano.

Infatti, con l’utilizzo del modulo 3-5-2 non sarebbero gli uomini migliori da punto di vista tattico per giocare a tutta fascia, anche se il croato è stato provato come seconda punta. La società è a conoscenza delle volontà di Antonio Conte e sta lavorando per trovare una soluzione. Ovviamente, bisognerà prima di tutto far cassa cedendo qualcuno di questi sopra citati.