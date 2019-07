Secondo Alfredo Pedullà e Milannews il super agente Jorge Mendes, ha offerto ai rossoneri il centrocampista del Real Madrid James Rodriguez. Il 28enne ha avuto difficoltà a trovare spazio a Madrid dopo la sua esplosione durante la Coppa del Mondo del 2014. Rodriguez si è trasferito da Monaco a Madrid nel 2014 dopo essere stato il giocatore protagonista della Colombia ai Mondiali. Ha giocato al Santiago Bernabeu per tre stagioni prima di essere messo in disparte dal nuovo allenatore Zinedine Zidane nel 2017.

James si è trasferito al Bayern Monaco nel 2017 con un prestito di due anni con Pep Guardiola come allenatore. Non sorprende che il Milan sia interessato ad acquistare il centrocampista stellare, dato che ha giocato molto bene durante il suo trascorso a Madrid, segnando 28 gol in 77 presenze per il club. Non è sicuro se questo sarà un prestito o un acquisto, ma dato il rapporto del Milan con il Real Madrid in passato un accordo potrà essere certamente trovato.

Calciomercato Milan, Boban avrebbe già chiuso per Correa

Secondo quanto appreso dai maggiori quotidiani, il trasferimento di Andre Silva a Monaco è fallito, ma il Milan sta ancora lavorando per portare in rossonero Angel Correa dall'Atletico Madrid. I rossoneri stanno cercando di dare a Giampaolo un nuovo attaccante in vista della prossima stagione, nonostante la disponibilità di Andre Silva e Cutrone per il ruolo di seconda punta al fianco di Piatek.

L'attaccante portoghese era sul punto di completare il trasferimento al Monaco, ma l'accordo è fallito all'ultimo minuto poiché le due parti non sono riuscite a raggiungere un accordo. In altre parole, il Milan non incasserà 30 milioni di euro, almeno non per ora. Secondo quanto riferito da Sky Italia i rossoneri continueranno ad insistere per il trasferimento di Angel Correa, nonostante la situazione di Andre Silva.

L'operazione dovrebbe costare 40 milioni di euro e i club stanno lavorando per decidere i bonus. Il direttore sportivo dell'Atletico Madrid, Andrea Berta, è stato a Milano per alcuni giorni. Tuttavia, non ha incontrato la direzione rossonera. In effetti, l'affare era stato chiuso da Zvone Boban durante il suo viaggio a Madrid, dunque restano da limare solo alcuni dettagli.

Milan, non c'è più interesse per Demiral

Nei giorni scorsi il Milan ha tentato in ogni modo di acquistare il nazionale turco dalla Juventus, che si è rifiutata di vendere il giocatore.

I bianconeri, infatti, hanno chesto che una clausola di riacquisto fosse inclusa nell'accordo. Tuttavia, i rossoneri non avrebbero intenzione di spendere 35-40 milioni di euro su un giocatore che in seguito potrebbero perdere. Pertanto, e anche a causa del prezzo elevato, il Milan ha deciso di ritirarsi dalla gara per Demiral. Detto questo, la ricerca di un nuovo partner per Romagnoli continua. Nel frattempo, Giampaolo sembra disposto a dare una possibilità al giovane Matteo Gabbia, dopo una buona prestazione contro il Bayern Monaco.