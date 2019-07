Juventus e Inter si troveranno l’una di fronte all’altra nell’International Champions Cup. Il derby d’Italia sarà di scena a Nanchino mercoledì 24 luglio 2019 alle ore 13.30. I bianconeri sono reduci dalla sconfitta per 2-3 contro il Tottenham. L’esordio di Maurizio Sarri non è stato positivo, ma c’è da sottolineare come gli Spurs siano decisamente più avanti nella preparazione. Erik Lamela aveva portato in vantaggio gli inglesi nel primo tempo, dopodiché c’è stata la rimonta firmata da Gonzalo Higuaín e Cristiano Ronaldo nella ripresa.

Pubblicità

Pubblicità

Lucas Moura ha ristabilito la parità poco dopo, prima che Harry Kane segnasse uno splendido goal da metà campo, evitando così i calci di rigore.

Sconfitta anche per i nerazzurri di Antonio Conte contro il Manchester United per 1-0. Mason Greenwood ha realizzato la rete vincente. Anche in questo caso, la squadra italiana è apparsa decisamente imballata rispetto a quella inglese. Ricordiamo, che la Premier League comincerà prima rispetto al campionato di Serie A, per cui è normale che si veda così tanta differenza in campo. Nell’attesa di scoprire cosa accadrà tra Juventus e Inter, diamo uno sguardo ai precedenti nelle amichevoli estive tra i due club.

Pubblicità

Bilancio quasi in parità tra bianconeri e nerazzurri in amichevole

Juventus e Inter si sono sfidate d’estate in più occasioni. Il bilancio complessivo è di 14 vittorie a favore dei bianconeri, con 14 pareggi e 15 vittorie dei nerazzurri. Nel 2013 ci fu la sfida in ICC a Miami, che terminò 1-1 con i goal di Arturo Vidal e Ricky Álvarez. Il match fu poi deciso ai calci di rigore, dove fu l’Inter a trionfare dopo l’errore decisivo di Mauricio Isla per la Juventus.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Inter

Le due squadre si sono affrontate anche nel Trofeo TIM in 12 occasioni. I bianconeri si sono imposti solamente una volta (2008), rimediando poi 6 pareggi e 5 sconfitte. La sfida più recente risale al 2012, quando i nerazzurri vinsero 1-0 con goal di Philippe Coutinho.

Anche nel Trofeo Birra Moretti si sono opposte in più occasioni Juventus e Inter. In questo caso abbiamo un bilancio a favore della Vecchia Signora, che ha battuto i rivali 4 volte, a fronte di 4 pareggi e 2 sconfitte.

Nel 2007 si giocò l’ultima volta, con successo per 1-0 a favore dell’Inter, con marcatura di César. La Juventus non si impone da 11 anni, proprio dalla partita del Trofeo TIM citata precedentemente. Nelle amichevoli successive ha rimediato 3 pareggi e 2 sconfitte. Riusciranno i ragazzi di Maurizio Sarri a invertire il trend? Una volta archiviato questo match, la Juventus andrà ad affrontare un team della K League, massima lega calcistica sudcoreana, in data 26 luglio 2019, mentre l’Inter dovrà vedersela contro il Paris Saint-Germain il giorno 27 luglio 2019.