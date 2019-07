Il Milan ha ottenuto la seconda sconfitta nell’International Champions Cup. Dopo aver perso contro il Bayern Monaco, i rossoneri sono stati infatti battuti anche dal Benfica. Il prossimo avversario nella competizione dei ragazzi allenati da Marco Giampaolo sarà il Manchester United. Le due squadre si affronteranno sabato 3 agosto 2019 al Principality Stadium di Cardiff. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Sportitalia alle ore 18.30.

Si replicherà la sfida dell’estate scorsa, quando si incrociarono in California, sempre nel contesto della ICC. In quell’occasione finì 1-1. Al vantaggio di Alexis Sánchez, rispose dopo pochi minuti Suso. Si proseguì ai calci di rigore, dove fu decisivo l’errore di Franck Kessié dopo una serie interminabile. Il risultato finale fu 8-9.

A pochi giorni dal remake di quella sfida, andiamo a scoprire quali sono i precedenti nelle gare ufficiali tra Milan e Manchester United.

Bilancio in parità tra rossoneri e Red devils

Il Milan ha affrontato in diverse occasioni il Manchester United, sempre nella massima competizione europea per club. L’ultimo incrocio risale alla stagione 2009/10 di Champions League, quando si registrò una doppia sconfitta per i rossoneri agli ottavi di finale. L’andata a San Siro vide gli inglesi imporsi per 2-3. Ronaldinho portò in vantaggio il Milan nella prima frazione di gioco, dopodiché ci fu il pareggio di Paul Scholes.

Nella ripresa arrivò la doppietta di Wayne Rooney, mentre Clarence Seedorf rese meno amara la sconfitta, obbligando i rossoneri ad una rimonta all’Old Trafford. Ma così non fu, perché il Milan perse 4-0 il ritorno in trasferta venendo di conseguenza eliminato. A segno Wayne Rooney (doppietta), Ji-sung Park e Darren Fletcher.

Nella stagione 2006/07, invece, erano stati i rossoneri ad avere la meglio nel doppio confronto in semifinale.

L’andata all’Old Trafford finì 3-2 per i red devils. Padroni di casa in goal con Cristiano Ronaldo e Wayne Roone (doppietta), mentre gli ospiti segnarono con Kaká (doppietta). Anche in quell’occasione serviva una rimonta, cosa che si registrò al ritorno in casa. Kaká, Clarence Seedorf e Alberto Gilardino segnarono in quella gara, consentendo al Milan di approdare in finale, dove poi vinse contro il Liverpool.

Nella stagione 2004/05 ci fu una doppia vittoria per i rossoneri e in entrambe le sfide finì 1-0 con rete di Hernán Crespo. I rossoneri proseguirono fino all’ultimo atto della competizione, dove furono battuti dal Liverpool nella maledetta notte di Istanbul. Tornando un po’ più indietro nel tempo, troviamo il doppio confronto diretto in semifinale di Coppa dei Campioni delle stagioni 1968/69 e 1957/58.

Entrambe le volte superò il turno la squadra rossonera, raggiungendo la finale. Nel primo caso vinse la coppa contro l’Ajax, mentre nel secondo caso fu sconfitta dal Real Madrid.

Il bilancio complessivo tra Milan e Manchester United è in perfetta parità, con 5 vittorie a testa, ma a favore dei rossoneri ci sono 4 passaggi del turno contro appena un’eliminazione. Quando poi ha superato i red devils, ha proseguito il cammino fino alla fine.

In attesa di scoprire cosa accadrà stavolta in amichevole contro i ragazzi allenati da Ole Gunnar Solskjær, ricordiamo che il Milan sfiderà successivamente il Feronikeli (10 agosto).