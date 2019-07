Il Milan ha esordito con una sconfitta nell’International Champions Cup. I rossoneri sono stati battuti dal Bayern Monaco per 1-0. A segno Leon Goretzka su assist di Joshua Kimmich.

Archiviata questa amichevole, la squadra di Marco Giampaolo sarà chiamata ad affrontare il Benfica nel weekend. L’appuntamento con il match di Foxborough sarà fissato per domenica 28 luglio 2019 alle 21.00 (orario italiano) presso il Gillette Stadium.

I tifosi milanisti avranno modo di guardarlo in diretta tv su Sportitalia, così come tutte le altre sfide della ICC. Nell’attesa di scoprire quello che accadrà in campo tra le due squadre, andiamo a vedere quali sono i precedenti, che sorridono in modo particolare ai rossoneri.

Milan mai battuto dal Benfica in gare ufficiali

Il Milan ha affrontato 6 volte il Benfica. Gli scontri si sono disputati sempre nella massima competizione europea per club.

Il bilancio complessivo è di 4 vittorie e 3 pareggi per i rossoneri, che non conoscono la parola sconfitta contro i portoghesi. Il primo incrocio risale alla finale di Coppa Campioni della stagione 1962/63, quando il Milan vinse per 2-1 a Wembley. La doppietta di José Altafini, dopo il vantaggio di Eusébio, regalò al “Diavolo” il primo dei suoi sette trofei della storia. Il confronto con il Benfica si replicò nella stagione 1989/90, ancora una volta in finale di Coppa Campioni.

Decisivo a Vienna fu Frank Rijkaard, con i rossoneri vincitori per 1-0.

Il Milan tornò ad affrontare il Benfica ai quarti di finale della Champions League nella stagione 1994/95. L’andata a San Siro terminò 2-0 per i padroni di casa. A segno in quell’occasione Marco Simone, autore di una doppietta. Il ritorno all’Estádio da Luz si concluse 0-0. Gli allora campioni d’Europa in carica proseguirono il loro cammino fino all’ultimo atto, dove vennero battuti dall’Ajax.

L’ultimo doppio confronto tra le due squadre si registrò nella stagione 2007/08. Nella fase a gironi ci fu la vittoria casalinga per i rossoneri, che s’imposero per 2-1. Andrea Pirlo e Filippo Inzaghi andarono a segno nel primo tempo, dopodiché Nuno Gomes accorciò le distanze nel recupero della ripresa. Il match in trasferta finì 1-1. I marcatori furono Andrea Pirlo e Maxi Pereira. Dopo aver superato il turno, non fece molta strada il Milan, che fu eliminato dall’Arsenal agli ottavi di finale.

Il Benfica è stato già avversario dei rossoneri in amichevole. Nell’estate del 2009 si affrontarono nella seconda edizione della Eusébio Cup. I tempi regolamentari si conclusero in parità con il risultato di 1-1. Óscar Cardozo portò in vantaggio i portoghesi, poi uno sciagurato autogol di Sidnei prolungò la sfida dell’Estádio da Luz. Ai calci di rigori fu decisivo l’errore di Luca Antonini.

Ricordiamo che il Milan affronterà poi il Manchester United-Milan (3 agosto), ultimo incontro dell’International Champions Cup.