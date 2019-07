La Juventus, dopo aver ufficializzato gli acquisti di Ramsey, Rabiot, Buffon, Pellegrini e Demiral, è pronta ad annunciare un ulteriore importante acquisto per la difesa. Come è noto infatti potrebbe essere a breve definito l'arrivo del difensore centrale dell'Ajax e della nazionale olandese De Ligt. Secondo le ultime indiscrezioni tale trasferimento potrebbe esserci già entro la settimana, resterebbe però ancora da stabilire la modalità di pagamento del nazionale olandese.

Pubblicità

Pubblicità

Come scrive La Gazzetta dello Sport, la Juventus potrebbe inserire una contropartita tecnica gradita all'Ajax per diminuire l'esborso economico. La società olandese valuta almeno 75 milioni di euro, i bianconeri potrebbero promuovere un'offerta cash con l'aggiunta di un giocatore, in particolar modo Moise Kean, punta italiana apprezzata dall'Ajax. Il giocatore sarebbe valutato intorno ai 25 milioni di euro, questo quindi dovrebbe significare un'offerta cash da 50 milioni di euro più Kean per arrivare a De Ligt.

Juventus, 50 milioni più Kean per De Ligt

Secondo la Gazzetta dello Sport, la Juventus potrebbe inserire Kean per arrivare a De Ligt.

Pubblicità

I bianconeri si riserverebbero, nell'eventuale cessione della punta italiana, di un diritto di riacquisto. Una scelta, quella della Juventus, che permetterebbe di diminuire l'offerta cash e allo stesso tempo di far giocare maggior numero di partite a Moise Kean che a 19 anni ha evidentemente bisogno di giocare. Kean potrebbe non essere l'unica punta ceduta dai bianconeri: anche Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic potrebbero lasciare Torino. L'argentino piace alla Roma, che potrebbe promuovere ai bianconeri un'offerta per un prestito biennale ed un prezzo di riscatto definito.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Per quanto riguarda invece la punta croata, il Borussia Dortmund vorrebbe affidargli il settore avanzato, sarebbero pronti 15 milioni di euro per il suo acquisto.

Juventus, De Ligt si avvicina sempre di più

Indipendentemente dalla formula di pagamento, il difensore olandese De Ligt si avvicina di più alla Juventus probabilmente entro la settimana. L'idea di Maurizio Sarri è iniziare a lavorare con il nazionale olandese quanto prima ed averlo pronto per la tourneé della Juventus in Asia, dove i bianconeri affronteranno alcune società importanti per l'International Champions Cup.

Abbiamo parlato del possibile inserimento di Kean per la trattativa De Ligt e delle probabili cessioni di Higuain e Mandžukić per finanziare il mercato: proprio la partenza delle punte prima menzionate potrebbe essere utile per finanziare un ulteriore investimento nel settore avanzato. Secondo le ultime indiscrezioni infatti la Juventus sarebbe interessata alla punta dell'Inter Icardi, che andrebbe quindi a completare il settore avanzato.