Tra i sogni di Calciomercato estivi del Napoli e della sua tifoseria, c'è senza ombra di dubbio anche Mauro Icardi, giocatore che è stato messo fuori dalla porta da parte dell'Inter di Antonio Conte. Di conseguenza, l'attaccante argentino è finito sul mercato e le pretendenti per lui ovviamente non si sono fatte attendere. Assieme al Napoli, però, l'eterna sfida con la Juventus di Maurizio Sarri, che sta cercando un nuovo attaccante in grado di garantire un quantitativo di gol da aggiungere a quelle di Cristiano Ronaldo.

Pubblicità

Pubblicità

Secondo quanto riferisce Sky Sport, infatti, sarebbero i bianconeri i più vicini ad assicurarsi le prestazioni di Mauro Icardi, nonostante le tante voci e indiscrezioni circolate nelle ultime settimane sul possibile accostamento al Napoli.

Calciomercato Napoli: con la Juventus su Icardi, bisognerà virare su altri obiettivi

Le intenzioni da parte del Napoli di Aurelio De Laurentiis ci sarebbero tutte di provare a portarlo al San Paolo. Tuttavia, il problema principale è rappresentato dalla volontà del giocatore, che sembrerebbe avere occhi soltanto per la Juventus.

Pubblicità

I segnali di apertura da parte del ragazzo, infatti, sono stati rivolti soltanto nei riguardi del club bianconero, che rappresenterebbe l'opzione preferita. Con l'Inter che non aspetta oramai altro che venderlo, nelle scorse ore infatti è stato anche escluso dalla sessione tattica assieme a Radja Nainggolan, i club interessati a Icardi stanno provando a strappare il sì definitivo. Anche se a parole lui continua a ribadire la volontà di restare a Milano, non sembra dunque dello stesso avviso la sua attuale società.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie A SSC Napoli

Proprio per questa ragione, il ragazzo ha espresso quale sarebbe la sua meta preferita, e purtroppo per i tifosi partenopei non si tratterebbe del Napoli.

Napoli: le parole di conferma di mister Carlo Ancelotti sul possibile arrivo di James Rodriguez

Pare, inoltre, che la Juventus sia disposta a mettere in piedi la trattativa seriamente, a prescindere dalle cessioni o meno di Mario Mandzukic e di Gonzalo Higuain. Un primo colloquio esplorativo potrebbe verificarsi entro la giornata di lunedì 15 luglio, anche perché entrambe le società hanno fretta di concludere l'operazione.

Il Napoli, dal canto suo, continua a lavorare per cercare di arrivare al colombiano del Real Madrid, James Rodriguez, sempre più vicino ad approdare all'ombra del Vesuvio. Proprio nei giorni scorsi, infatti, sono arrivate conferme sull'eventuale possibilità di vederlo con la casacca azzurra da parte di mister Carlo Ancelotti, che si è lasciato andare a dichiarazioni che lasciano poco spazio all'immaginazione.