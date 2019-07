In questo inizio luglio si parla molto di possibili arrivi alla Juventus: dopo Ramsey, è stato recentemente ufficializzato l'acquisto del terzino sinistro della Roma Luca Pellegrini, con la cessione alla società di Pallotta di Leonardo Spinazzola. La Juventus ha ottenuto una plusvalenza di 15 milioni di euro, molto importante dal punto di vista finanziario. È attesa a breve l'ufficializzazione di Adrien Rabiot, mentre si attendono novità anche sulla trattativa con l'Ajax per il probabile arrivo di De Ligt per la difesa bianconera, che dovrebbe aggiungersi a quello di Demiral dal Sassuolo.

Come è ovvio però, la Juventus deve pensare anche a qualche cessione, per monetizzare e finanziare gli investimenti: si attende a breve la partenza del terzino portoghese Joao Cancelo, con il Manchester City principale interessato al nazionale lusitano anche se la trattativa avrebbe subito un rallentamento. Si sarebbe inserito per l'acquisto del portoghese anche il Bayern Monaco. La Juventus chiede 60 milioni di euro per il suo giocatore e la volontà sarebbe quella di cederlo. I bianconeri sarebbero alla ricerca di un sostituto di Joao Cancelo e la soluzione potrebbe arrivare dalla Premier League.

Juventus, il possibile sostituto di Joao Cancelo potrebbe arrivare dalla Premier League

La Juventus vorrebbe ufficializzare a breve la cessione di Joao Cancelo, se non al City, al Bayern Monanco, in quanto il terzino portoghese non rappresenterebbe il giocatore ideale per Maurizio Sarri e, inoltre, il giocatore potrebbe portare una notevole plusvalenza: arrivato per circa 40 milioni di euro la scorsa stagione, dal suo trasferimento si potrebbero ricavare circa 60 milioni di euro.

Come possibile sostituto potrebbe arrivare un altro terzino portoghese, la scorsa stagione al Leicester: si tratta di Ricardo Pereira, classe 1993, giocatore assistito da Jorge Mendes, agente sportivo, tra gli altri, di Cristiano Ronaldo. Il terzino del Leicester City ha spiccate e riconosciute doti offensive, e potrebbe rappresentare una buona opportunità per la dirigenza bianconera.

Il mercato della Juventus

Il mercato della Juventus è pronto ad entrare nel vivo e potrebbe regalare altre sorprese: il sogno resta Paul Pogba, in uscita dal Manchester United e che, come scrivono molti media sportivi, vorrebbe ritornare alla Juventus, dove è cresciuto professionalmente ed umanamente, ma anche per giocare con Cristiano Ronaldo.

L'eventuale trattativa potrebbe essere agevolata dallo sponsor tecnico bianconero, l'Adidas, che finanzierebbe parte dell'investimento della Juventus sul giocatore. D'altronde la valutazione del mediano francese è notevole: si parla di 120 milioni di euro, con un ingaggio pesante, di circa 15 milioni di euro a stagione.