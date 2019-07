Dal primo luglio è iniziato ufficialmente il Calciomercato, e le società iniziano a muoversi e sono pronte ad ufficializzare i loro primi acquisti. Una delle più attive è sicuramente la Juventus, che dopo aver annunciato la cessione di Spinazzola alla Roma e l'arrivo dalla Capitale del terzino sinistro Pellegrini, il 2 luglio presenterà alla stampa Adrien Rabiot, centrocampista francese che arriva a parametro zero dopo la scadenza del contratto con il Paris Saint Germain.

Il prossimo arrivo potrebbe essere De Ligt, per il quale la trattativa con l'Ajax prosegue.

L'idea della dirigenza bianconera è però rinforzare anche il settore avanzato, soprattutto in caso di cessione di qualche giocatore: due dei possibili indiziati a lasciare Torino sono sicuramente Gonzalo Higuain, di ritorno dal prestito al Chelsea, e Mario Mandzukic, che nonostante il rinnovo di contratto fino al 2021 non sarebbe considerato un titolare da Maurizio Sarri.

Secondo il noto giornale sportivo Fichajes.com e ribadito anche dal Corriere di Bergamo, la Juventus starebbe considerando la possibilità di investire su una punta che ha disputato una grande stagione con l'Atalanta.

Juve, possibile offerta per Zapata

La Juventus potrebbe presentare un'importante offerta per Duvan Zapata, punta colombiana dell'Atalanta che rappresenta una valida alternativa ai titolari bianconeri. L'idea della dirigenza bianconera è avere nel settore avanzato un giocatore che sappia garantire quantità e fisicità, con caratteristiche quindi diverse dalle altre punte come Cristiano Ronaldo e Kean.

Il colombiano quindi garantirebbe una soluzione diversa a Maurizio Sarri. Un acquisto che potrebbe essere finanziato, come anticipato in precedenza, dalle cessioni di Higuain e di Mandzukic. Come ribadito dal fratello procuratore, l'argentino però in Italia vuole giocare solo alla Juventus, quindi è probabile che i bianconeri possano cederlo all'estero, con l'Atletico Madrid di Simeone che potrebbe essere interessato al suo acquisto. Per quanto riguarda invece Mandzukic, la punta ha molto mercato in Bundesliga (il Borussia Dortmund sarebbe interessato) ed in Cina, con alcune società asiatiche che potrebbero presentare una ricca offerta non solo alla Juventus ma anche al giocatore.

Il mercato della Juventus

Abbiamo parlato soprattutto di investimenti, la Juventus dovrà necessariamente cedere qualche pezzo pregiato per finanziare il mercato: oltre ad Higuain e Mandzukic, dovrebbero lasciare Torino Joao Cancelo (piace a Manchester City e a Bayern Monaco), Matuidi e Khedira, che ha ancora due anni di contratto con i bianconeri ma sarà lasciato libero di decidere se rimanere a Torino o fare una nuova esperienza professionale.