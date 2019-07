L'attenzione mediatica per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus è indirizzata soprattutto sul probabile arrivo di De Ligt dall'Ajax e su quelli possibili di Icardi dall'Inter e di Chiesa dalla Fiorentina. I bianconeri però dovranno necessariamente pensare a cedere anche qualche pezzo pregiato sul mercato, per alleggerire la rosa ma anche per sistemare i conti della società. Nel frattempo i dirigenti bianconeri pensano anche al futuro, ai giovani che potrebbero diventare la Juventus di domani o magari rientrare in qualche trattativa per l'acquisto di altri giocatori.

Pubblicità

Pubblicità

A tal proposito, dopo gli acquisti di Cerri dal Pescara, di Firman dal Cesena e di Joel Ribeiro (tutti classe 2003, saranno rinforzi per la Primavera), la Juventus ha ufficializzato un importante acquisto che sarà uno dei riferimenti della Juventus Under 23.

Juventus, ufficializzato Rafia dal Lione

La Juventus ha ufficializzato l'acquisto del centrocampista offensivo Rafia dal Lione. Il classe 1999 sarà probabilmente uno dei riferimenti del settore avanzato della Juventus Under 23, ed è già stato convocato per il ritiro estivo dal nuovo tecnico bianconero Fabio Pecchia.

Pubblicità

Come dicevamo, il giocatore arriva dal Lione, dove ha avuto modo di mostrare tutte le qualità soprattutto durante la Youth League della scorsa stagione. Come scrive l'Equipè, il giocatore si sarebbe potuto trasferire alla Juventus a parametro zero, ma per mantenere buoni i rapporti con il presidente del Lione Aulas, il francese prima di trasferirsi in bianconero avrebbe firmato il rinnovo di contratto, successivamente la Juventus avrebbe poi pagato un indennizzo al Lione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Come dicevamo, Rafia è stato inserito nella lista dei convocati della Juventus Under 23 dal tecnico Pecchia per il ritiro estivo. L'ex tecnico dell'Hellas Verona è pronto a misurarsi in Serie C.

La lista dei convocati della Juventus Under 23

Come dicevamo Rafia è uno dei convocati per il ritiro della Juventus Under 23: oltre al francese, come portieri ci sono Del Favero, Israel e Siano. Per quanto riguarda la difesa, Pecchia potrà contare su Zanandrea, Zappa, Masciangelo, Parodi, Rosa, Capellini, Del Fabro, Del Prete e Delli Carri.

A centrocampo invece ci sono Mosti, Peeters, Monzialo, Fernandes, Beltrame mentre nel settore avanzato, oltre a Rafia, sono stati convocati Gerbi, Lanini, Mokulu Olivieri e Sene.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà pensare a cedere alcuni pezzi pregiati sul mercato: Perin sarebbe vicino al Benfica, mentre Joao Cancelo piace a Manchester City e Bayern Monaco. Potrebbero partire poi Khedira, Matuidi, Higuain, Mandzukic e Kean.