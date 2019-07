Queste, per la Juventus, sono ore molto calde sul fronte mercato. Infatti la dirigenza bianconera starebbe sistemando gli ultimi dettagli per definire l'affare Matthijs De Ligt. Dopo aver siglato gli accordi sulle formule di pagamento, il giocatore raggiungerà Torino mentre si è in attesa dell'ok definitivo affinché il difensore possa svolgere le visite mediche già nella mattinata di domani.

Ma la Juve è sempre molto attenta alle occasioni di mercato, e una di queste potrebbe essere Semedo del Barcellona.

Infatti non è da escludere che i bianconeri cedano Joao Cancelo e, di conseguenza, potrebbero essere costretti a trovare un sostituto del portoghese. Il giocatore classe '93 del Barcellona potrebbe essere un'ottima opportunità, essendo nella lista dei calciatori in uscita dalla società blaugrana.

Higuain vorrebbe restare

Oltre a pensare alle entrate e alle eventuali occasioni di mercato, la Juventus è concentrata anche sulle uscite, a partire da Gonzalo Higuain. Con l'eventuale addio del Pipita, i bianconeri potrebbero cercare altri giocatori offensivi, e uno dei nomi più caldi sembra essere quello di Mauro Icardi, anche se non bisogna escludere a priori delle sorprese.

Ad esempio, in seguito all'acquisto di Griezmann, dal Barcellona potrebbe partire Coutinho, dunque attenzione ad eventuali colpi inattesi.

Oltre a Icardi va seguita anche la pista che porta a Federico Chiesa, ma in questo caso il futuro dell'esterno offensivo classe '97 è ancora tutto da definire. Infatti mentre il centravanti dell'Inter è sul mercato, per l'attaccante italiano la situazione è diversa.

La Fiorentina vorrebbe confermare la sua "stellina", e in quest'ottica sarà decisivo l'incontro tra il patron viola e il giocatore. Chiesa potrebbe chiedere la cessione già in questa sessione di mercato, mentre la società toscana vorrebbe convincerlo a restare un altro anno. Dunque sarà necessario attendere il chiarimento tra le parti per avere qualche risposta in più. A maggior ragione non bisogna escludere sorprese, e chissà che esuberi come Coutinho non possano rappresentare delle occasioni last-minute.

Il Barcellona potrebbe cedere alcuni giocatori

Il mercato della Juventus è ben delineato, e soprattutto Fabio Paratici ha scelto di fare un grande investimento in difesa. Qualche mese fa ai bianconeri era stato accostato il nome di Umtiti che era stato indicato tra i giocatori in uscita dal Barcellona, soprattutto perché sembrava che il club catalano potesse prendere De Ligt. Invece alla fine sul difensore olandese è piombata la Juve che ormai se lo sarebbe di fatto assicurato, essendo la trattativa in discesa in attesa che vengano limati gli ultimi dettagli.

E così la pista Umtiti per la società torinese è tramontata proprio perché ha virato su De Ligt.

Il Barcellona però potrebbe comunque cedere il 25enne francese. Oltre a lui, in uscita dal Barça ci sarebbero Semedo e Coutinho. Il nome del terzino portoghese potrebbe tornare di moda per la Juve in caso di partenza di Cancelo che resta nel mirino del Manchester City, anche se al momento gli inglesi non avrebbero presentato l'offerta giusta ai bianconeri.