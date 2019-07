La Juventus è pronta per la tournée asiatica dove affronterà alcuni match di International Champions Cup. La dirigenza bianconera spera di poter contare per le amichevoli asiatiche anche su De Ligt, che secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe arrivare a Torino nei prossimi giorni. Una volta ufficializzato il difensore centrale, la dirigenza bianconera dovrà necessariamente pensare a cedere qualche giocatore, sia per alleggerire una rosa ricca (se fosse confermato l'arrivo di De Ligt, i giocatori in rosa sarebbero 27) sia per motivi di bilancio.

I possibili indiziati a lasciare Torino sono diversi: si va da Perin e Joao Cancelo per la difesa, a Khedira a Matuidi per il centrocampo, fino ad arrivare ai vari Higuain, Mandzukic e Kean. Cessioni che potrebbero servire a finanziare ulteriori acquisti: si parla molto di Mauro Icardi, ma la Juventus potrebbe investire anche sul centrocampista offensivo della Fiorentina Federico Chiesa.

Juve, Raiola potrebbe facilitare l'arrivo in bianconero di Chiesa

Come è noto, la Juventus in questo Calciomercato sta lavorando molto con il noto agente sportivo Mino Raiola, con una trattativa già definita (Luca Pellegrini dalla Roma per 15 milioni di euro) e quella in procinto di definizione (l'arrivo di De Ligt, che in settimana probabilmente arriverà a Torino).

Lo stesso agente sportivo potrebbe indirettamente facilitare una trattativa che riguarda la Juventus: parliamo del possibile arrivo a Torino del centrocampista offensivo della Fiorentina e della nazionale italiana di Roberto Mancini, Federico Chiesa. Il motivo è perché Raiola potrebbe portare a Firenze la punta Mario Balotelli, che pronta a rilanciarsi nella società toscana con l'idea di riconquistare un posto fra i convocati della nazionale italiana per l'Europeo del 2020.

Secondo le ultime indiscrezioni, l'eventuale arrivo di Balotelli alla Fiorentina potrebbe facilitare l'arrivo a Torino di Federico Chiesa, che avrebbe già un'intesa contrattuale con i bianconeri.

Il mercato della Juventus

Il centrocampista offensivo avrebbe già un'intesa contrattuale con la Juventus per quattro anni a sei milioni di euro a stagione. Si attendono novità a riguardo al ritorno del giocatore dalle vacanze.

A Firenze invece potrebbe arrivare Mario Balotelli che, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe firmare un biennale con opzione per il terzo anno a tre milioni di euro a stagione, così da poter spalmare il pesante ingaggio che vuole la punta italiana su più anni. In ogni caso, il possibile arrivo di Chiesa alla Juventus dovrebbe significare alcune cessioni pesanti per i bianconeri.