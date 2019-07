Il mercato della Juventus è pronto ad entrare nel vivo, con una strategia che sembra molto delineata da parte della dirigenza bianconera: affidarsi a giovani di qualità. A parte Ramsey (classe 1990), gli arrivi di Luca Pellegrini (classe 1999), di Rabiot (classe 1995), quello non ancora ufficializzato di Demiral (classe 1998) e quello probabile di De Ligt (classe 1999) dimostrano tale volontà dei bianconeri. L'investimento sui giovani prosegue anche per la primavera e per la Juventus under 23, basti guardare le recenti ufficializzazioni di Firman dal Cesena, di Ribeiro dal Losanna e di Cerri dal Pescara.

Pubblicità

Pubblicità

A proposito di giovani, la Juventus starebbe valutando la possibilità di investire su un giovane centrocampista offensivo inglese, che gioca nel Burnley e che nella scorsa stagione ha raccolto 3 gol e fornito 5 assist.

Juventus, interesse per Dwight McNeil

Secondo alcune indiscrezioni che arrivano dall'Inghilterra, la Juventus sarebbe interessata al giovane centrocampista offensivo del Burnley Dwight McNeil, che si è messo in mostra la scorsa stagione in Premier League.

Pubblicità

L'idea della dirigenza bianconera sarebbe quella di farlo crescere alla Juventus, grazie soprattutto alle abilità di Maurizio Sarri, molto bravo nella valorizzazione dei giovani giocatori. La valutazione di mercato di McNeil è di 35 milioni di euro, un prezzo notevole, ma come è noto, il mercato inglese ha valutazioni importanti rispetto agli altri mercati europei. Il giocatore è cresciuto nel Manchester United e nel 2014 si è trasferito al Burnley.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Ha esordito in Premier League con la società inglese il 13 maggio 2018 contro il Bournemouth, perdendo 2-1, mentre il suo primo gol lo ha realizzato il 30 dicembre nel match vinto dal Burnley contro il West Ham United per 2 a 0. Vanta 6 presenze ed 1 goal realizzato con la nazionale inglese under 20.

Il mercato della Juventus

A proposito degli investimenti, ufficializzati e potenziali della Juventus, è giusto soffermarsi sulle possibili cessioni che potrebbero riguardare la rosa bianconera.

I principali indiziati a lasciare Torino sono Joao Cancelo, che piace a Manchester City e Bayern Monaco, ma a quanto sembra pure Khedira, Matuidi, Mandzukic e Higuain. Il centrocampista tedesco potrebbe decidere di fare una nuova esperienza professionale, negli Stati Uniti o in Germania, mentre il francese ha il contratto in scadenza nel 2020 e difficilmente resterà in caso di non rinnovo con i bianconeri. Per quanto riguarda le punte, le loro eventuali cessioni potrebbero servire per finanziare l'eventuale investimento nel settore avanzato: come noto piace e molto il centrocampista offensivo della Fiorentina e della nazionale italiana Federico Chiesa.