Ancora pochi acquisti per il Crotone, che è ripartito in questa stagione all'insegna della continuità di modulo (3-5-2) e calciatori, attraverso la riconferma di gran parte della squadra che è riuscita a disputare un grande girone di ritorno conquistando ben trenta punti, quantitativo utile a conseguire all'ultima giornata una salvezza che per certi versi sembrava impossibile. In questo nuovo campionato la squadra è stata affidata nuovamente all'ex tecnico del Foggia Giovanni Stroppa, tecnico dal gioco offensivo e che ambisce a svolgere con la sua squadra un ruolo da protagonista in questa nuova annata calcistica.

La società calabrese già nei giorni scorsi ha concesso al suo allenatore due nuovi innesti, il difensore Gabriele Bellodi e l'esterno offensivo Mattia Mustacchio, elementi che si sono aggregati al resto del gruppo nella sede del ritiro estivo di Trepidò.

Capradossi nome per la difesa

Con l'infortunio patito nei giorni scorsi da Marco Curado, sottoposto ad intervento chirurgico e per il quale la società ha stimato i tempi di recupero in circa due mesi, il Crotone dovrà portare a segno ancora un innesto, al massimo due, da qui al termine della sessione di mercato estiva per considerare completo il suo pacchetto difensivo.

Con la pista Sauli Vaisanen che sembra essere ormai sfumata, il diesse Beppe Ursino potrebbe soffermare le sue attenzioni su un profilo giovane ma con alle spalle già alcune stagioni di alto livello. Si tratta di Elio Capradossi, difensore talentuoso cresciuto nel settore giovanile della Roma e che nel corso dell'ultimo campionato ha saputo ben comportarsi con la maglia dello Spezia. Proprio la formazione ligure sembrerebbe avvantaggiata nella corsa al calciatore ma i rossoblu rimangono alla finestra attendendo l'evolversi della trattativa.

Centrocampi, c'è anche Coulibaly

Negli ultimi giorni una delle trattative che vedevano il Crotone protagonista è sfumata con il passaggio del centrocampista Luca Palmiero al Pescara via Napoli. Il suo profilo era stato seguito dal club durante l'ultima stagione svolta con la maglia del Cosenza, squadra che tra l'altro ha provato fino all'ultimo giorno a trattare con i partenopei per un suo ritorno.

Il Crotone per questo motivo ha deciso di mantenere viva l'attenzione riposta sul centrocampista in forza all'Udinese Mamadou Coulibaly, già accostato al Crotone nella sessione di mercato invernale quando a guidare la squadra era il tecnico Massimo Oddo. Su di lui ci sarebbe però da registrare la forte concorrenza di formazioni come Perugia e Cosenza alla ricerca di rinforzi nel reparto di centrocampo.