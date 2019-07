Giornate di allenamenti intensi per il Crotone di Giovanni Stroppa, impegnato nella fase di preparazione estiva. La squadra, che ha accolto nei giorni scorsi i nuovi acquisti di questa prima parte di mercato estivo, sta affrontando le prime gare amichevoli con la volontà di cementificare il gruppo e rodare i meccanismi in attesa dell'esordio stagionale di Coppa Italia fissato per l'11 agosto presso lo Stadio Comunale "Ezio Scida" per il Secondo turno eliminatorio.

Nell'ultima settimana la formazione rossoblu è riuscita ad affrontare con successo le prime tre avversarie in altrettante amichevoli: lo Scandale, la Morrone e il Monopoli, squadre che hanno sottoposto il Crotone a match a difficoltà crescente, il tutto in attesa di scendere in campo il 29 luglio per la sfida programmata contro il Castrovillari.

Fiorentina, ipotesi Zanellato

Arrivato a fari spenti dal Milan nella passata stagione, il giovane centrocampista classe '98 Niccolò Zanellato ha saputo ritagliarsi un ruolo da protagonista nella seconda parte del torneo disputato dai calabresi.

Per lui diciotto presenze e due reti, ma allo stesso tempo un grande apporto concesso al centrocampo con visione di gioco e freschezza. Una nota positiva in una stagione difficile, che ha visto il Crotone conquistare la salvezza all'ultima giornata. Nelle ultime ore secondo "radiomercato" una formazione di massima serie avrebbe iniziato a porre la propria attenzione sul calciatore. Si tratta della Fiorentina del nuovo presidente Rocco Commisso, il quale ha rilevato il club nelle scorse settimane dai fratelli Della Valle e vuole ora avviare un nuovo corso che passerà per forza di cose dalla scoperta di nuovi giovani talenti.

Una trattativa al momento non sembra essere stata avviata, ma nei prossimi giorni la compagine viola potrebbe effettuare un sondaggio per conoscere la disponibilità al trasferimento da parte del Crotone e dello stesso calciatore.

Garattoni ancora in prestito

Dopo essere stato prelevato dal Cesena da ormai alcune stagioni, il giovane difensore classe '98 Alessandro Garattoni, non è riuscito a trovare spazio tra le fila del club rossoblu.

Due campionati in Serie D con la maglia dell'Imolese sembrano però avere convinto il calciatore ad affrontare una terza stagione con la medesima maglia. Nelle ultime ore la stessa Imolese ha ufficialmente perfezionato la trattativa proprio con la squadra crotonese per acquisire ancora una volta con la formula del prestito le prestazioni sportive del giovane difensore. Con ancora ampi margini di miglioramento, il cammino professionistico di Alessandro Garattoni passerà quindi ancora una volta dalla formazione di Imola.