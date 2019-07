Primi giorni di ritiro estivo per il Crotone che nella giornata di domenica 14 luglio è partito alla volta della località di Trepidò nella Sila crotonese, location che ospiterà fino al termine del mese corrente la formazione guidata dal tecnico Giovanni Stroppa. La squadra rossoblu ha deciso di non cambiare volto con la dirigenza impegnata a riconfermare gran parte dei calciatori che nel girone di ritorno si sono resi artefici di una grande rimonta, andando a conquistare una salvezza che per diversi mesi sembrava quasi impossibile da raggiungere.

Solamente tredici punti nel girone d'andata, ben trenta quelli racimolati nel girone di ritorno. Per continuare a dare continuità al gruppo, lo staff crotonese potrebbe pensare ad un ulteriore riconferma questa volta nel reparto avanzato.

Pettinari, si valuta l'acquisto

Poche reti ma tanto lavoro per i compagni di squadra, l'attaccante Stefano Pettinari che ormai è giunto nel pieno della maturazione alla luce dei suoi ventisette anni potrebbe nuovamente tornare a vestire la casacca calabrese.

Già protagonista in passato con gli "squali" con la conquista dei Play-Off sotto la gestione del tecnico Massimo Drago, la punta cresciuta nel settore giovanile della Roma potrebbe nuovamente fare ritorno in rossoblu questa volta a titolo definitivo. Il Crotone, infatti, secondo le ultime indiscrezioni di mercato starebbe valutando l'acquisto del suo cartellino dal Lecce, squadra che ne detiene le prestazioni sportive per altre due stagioni alla luce di un contratto di valenza triennale fatto firmare la scorsa estate.

La cifra sulla quale si potrebbe imbastire la trattativa oscilla attorno ai 600mila euro. Una cifra importante se si considera la categoria ma che potrebbe rappresentare un investimento vista l'esperienza maturata dallo stesso attaccante nella serie cadetta.

Il Crotone alla ricerca di due rinforzi in attacco

Potrebbe dunque essere proprio Stefano Pettinari una delle due punte adatte al gioco del Crotone.

Ad evidenziare la carenza di terminali nel reparto avanzato è stato nei giorni scorsi in occasione della conferenza stampa di presentazione di alcuni dei nuovi acquisti estivi proprio il Direttore Sportivo Beppe Ursino. In avanti con la partenza per fine prestito del giovane Zinedine Machach e le condizioni ancora precarie di Andrea Nalini, sembrano avere lasciato poche alternative al tecnico Giovanni Stroppa.

Due elementi arriveranno, uno di questi potrebbe essere proprio il calciatore del Lecce che ad oggi continua ad allenarsi a parte non rientrando nei piani della società pugliese e del tecnico Fabio Liverani.