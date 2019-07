Juventus, Bernardeschi mostra la sua stanza al JHotel

La Juventus prosegue il ritiro: da quest'anno i giocatori hanno a disposizione il JHotel che è stato mostrato ai fans juventini tramite i social.

15 luglio 2019 21:33 lun 15 lug 2019 21:33:43 CEST

Video del Giorno: Calciomercato Juventus: count down per De Ligt, per Pogba l'affare si complica