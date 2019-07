Novità in casa Crotone la società rossoblu ha ufficializzato nella giornata di mercoledì 31 luglio un doppio acquisto. A rinforzare la rosa del tecnico Giovanni Stroppa sono arrivati l'esperto difensore centrale Guillaume René Gigliotti, a titolo definitivo dalla Salernitana, e con la formula del prestito il giovane attaccante Luca Vido, nell'ultima stagione al Perugia ma di proprietà dell'Atalanta.

Due tasselli che vanno quasi a completare i rispettivi reparti che, in chiusura di mercato, potrebbero ancora accogliere un tassello alla luce degli infortuni patiti da Marcos Curado e Andrea Nalini che dovrebbero saltare i primi mesi della nuova stagione sportiva. Non solo mercato in entrata, la formazione calabrese potrebbe anche effettuare alcune cessioni nelle prossime settimane al fine di rimpolpare le casse societarie.

Fiorentina, occhi su Zanellato

Tra i calciatori che potrebbero cambiare casacca c'è il centrocampista Niccolò Zanellato. Il calciatore, cresciuto nel settore giovanile del Milan, è arrivato lo scorso anno con grandi credenziali tanto da essere acquisito a titolo definitivo dal Crotone. Un periodo di adattamento alla categoria più lungo del previsto non hanno però intaccato la fiducia della società e del tecnico nei suoi confronti tanto da farlo diventare un punto di riferimento del centrocampo della squadra calabrese nel girone di ritorno.

Anche dalle sue giocate sono passate molte delle vittorie della squadra che, con un finale di stagione a ritmo di promozione diretta, è riuscita a conquistare trenta punti e ottenere la salvezza all'ultima giornata nella sfida interna contro l'Ascoli. Da alcune settimane la Fiorentina della nuova presidenza Commisso sembra avere messo gli occhi sul prospetto calabrese per il quale, però, non sembrerebbero già intercorsi contatti diretti ma solamente interessamenti.

Le voci sulla trattativa

Secondo quanto emerge da alcuni rumors di mercato il Crotone non vorrebbe privarsi del calciatore. Dal canto suo la Fiorentina, pur riconoscendone le grandi doti tecniche, sarebbe intenzionata ad acquistare il centrocampista per poi lasciarlo in prestito al Crotone fino al termine della stagione in modo da valutare la crescita del ragazzo in un ambiente nel quale sembra essersi ormai adattato e in un contesto altamente formativo come il campionato cadetto, torneo difficile quanto logorante.

Nei prossimi giorni potrebbero giungere interessanti novità in tal senso. La Fiorentina prova ad accelerare mentre il Crotone tenta di resistere. Nel frattempo il giocatore continua la preparazione con la squadra rossoblu in attesa di conoscere il suo destino.