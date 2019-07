La Juventus anche oggi si è allenata intensamente alla Continassa. La squadra dopo il ritorno dalla tournée estiva è tornata al JTC e Maurizio Sarri sta facendo svolgere delle doppie sedute ai suoi ragazzi. Oggi, la Juve è stata in campo sia al mattino che al pomeriggio e il tecnico toscano sta sfruttando questo periodo per far assimilare al meglio i suoi schemi ai suoi giocatori. Inoltre, da ieri, il gruppo è più numeroso visto che sono rientrati Juan Cuadrado e Rodrigo Bentancur che hanno terminato le loro vacanze.

Ma queste non sono state le uniche buone notizie per Maurizio Sarri visto che sono rientrati in gruppo Sami Khedira e Douglas Costa. Ormai all'appello mancano solo Alex Sandro e Paulo Dybala. Il brasiliano rientrerà il 5 di agosto, mentre l'argentino anche per questioni di mercato tornerà domani. Intanto, la squadra lavora sua sulla parte atletica ma anche e soprattutto sulla tattica. I bianconeri oggi hanno svolto anche una partitella finale vinta dalla squadra di Cristiano Ronaldo.

CR7 guida la 'squadra vincente'

Maurizio Sarri ha deciso di stilare un programma molto serrato per la sua Juve e da qui al 10 agosto giorno della sfida amichevole contro l'Atletico Madrid spesso saranno in programma delle doppie sedute.

I giocatori al mattino arrivano alla Continassa e vi rimangono fino a dopo cena. Inoltre, stamani si è presentato al JTC anche Pavel Nedved. Il vicepresidente bianconero ha assistito al lavoro della squadra. Inoltre, stamattina Emre Can ha varcato il cancello della Continassa ha parcheggiato la sua macchina e poi è uscito a piedi per andare ad incontrare un suo giovane tifoso e per fargli un autografo.

Una volta arrivati tutti i giocatori la giornata della Juve è iniziata e si svolto il primo allenamento e successivamente la squadra ha pranzato. Dopo il riposo pomeridiano i Campioni d'Italia hanno svolto la seconda seduta di giornata. Nell'allenamento di questo pomeriggio, Sarri ha fatto svolgere una partitella ai suoi ragazzi e la squadra che ha avuto la meglio era quella capitanata da CR7. Subito dopo la seduta, Cristiano Ronaldo con un post su Instagram, ha condiviso lo scatto che lo ritrae insieme a Carlo Pinsoglio, Matthijs De Ligt, Federico Bernardeschi, Miralem Pjanic, Adrien Rabiot, Joao Cancelo, Daniele Rugani e Wojciech Szczesny, ovvero la squadra che si è aggiudicata la vittoria nella sessione pomeridiana. Domani la squadra proseguirà la preparazione, ma la società bianconera non ha comunicato quando si svolgerà l'allenamento.

In caso di partenza di Dybala rebus sulla maglia numero 10

Intanto, in casa Juve si parla anche di mercato e si aspetta di capire quale sarà la decisione di Paulo Dybala che deve capire se restare a Torino oppure accettare il trasferimento a Manchester. Se l'argentino dovesse andare via la maglia numero 10 non avrebbe più un padrone e a quale punto i tifosi si chiedono chi la indosserebbe. Al momento in rosa solo Federico Bernardeschi potrebbe prendere l'eredità di Dybala.

Il ragazzo di Carrara due anni fa aveva scelto il numero 33 affermando che si sarebbe dovuto meritare sul campo il 10 che così andò sulle spalle della Joya. Non è da escludere che questo numero possa finire magari ad un nuovo acquisto. Alla Juve è accostato il nome di Federico Chiesa se il suo approdo a Torino dovesse concretizzarsi potrebbe aggiungersi ai candidati ad avere il 10. Anche se sembra difficile che il club bianconero possa dare un numero così prestigioso ad un giovane appena arrivato perché sarebbe gravato di un ulteriore peso.

Il 10 della Juve non è una maglia come le altre e nel caso dovrà essere portata da un giocatore che sia cosciente del peso di questa casacca.