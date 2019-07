Il giocatore più amato dai tifosi dell'Inter in questi ultimi anni è sicuramente Milan Skriniar. Il centrale slovacco, infatti, ha conquistato tutti in questi due anni con le sue prestazioni e con il suo carisma. Un affetto testimoniato dal fatto che i supporter hanno chiesto gli fosse affidata la fascia di capitano dopo che è stata revocata a Mauro Icardi. Il giocatore ha rinnovato il proprio contratto solo qualche mese fa, separandosi anche dal proprio agente pur di firmare il rinnovo con l'Inter. Nonostante ciò, però, non sembra essere scemato l'interesse dei top club europei per l'ex difensore della Sampdoria.

Pubblicità

Pubblicità

Skriniar simbolo dell'Inter

Milan Skriniar è stata la rivelazione dell'Inter negli ultimi due anni. Lo slovacco è arrivato due anni fa dalla Sampdoria in sordina per quindici milioni di euro più il cartellino di Gianluca Caprari, valutato quindici milioni. Sembrava che il centrale dovesse essere la prima alternativa ai due difensori centrali e, invece, allenamento dopo allenamento ha conquistato Luciano Spalletti, che lo ha schierato sempre dal primo minuto.

Pubblicità

Anche quest'anno, poi, il giocatore si è confermato su altissimi livelli, superando anche l'esame Champions League. Inevitabilmente le sue prestazioni non sono passate inosservate ai top club europei, anche perché Skriniar non ha sfigurato con avversari del calibro di Harry Kane e Luis Suarez.

Alcune società hanno fatto un tentativo a gennaio e stavano discutendo con l'agente un possibile assalto questa estate. Strategia bloccata sul nascere dal giocatore, che ha deciso di separarsi dal suo entourage pur di firmare il rinnovo di contratto con la società nerazzurra.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Inter Calciomercato

Un gesto che ha dimostrato anche l'attaccamento del difensore ai colori nerazzurri visto che andrà a guadagnare poco più di tre milioni di euro a stagione più bonus, a fronte di club che erano pronti a mettere sul piatto il doppio dell'ingaggio.

I top club insistono

Nonostante il rinnovo di contratto e nonostante abbia dimostrato di voler continuare la propria avventura con l'Inter anche nei prossimi anni, Milan Skriniar continua ad essere nel mirino dei top club europei.

Come sottolineato da Sportmediaset, infatti, in sede nerazzurra sono arrivate offerte molto importanti per il suo cartellino, presumibilmente superiori ai settanta milioni di euro, da top club non specificati. L'emittente parla di offerte astronomiche, con il centrale slovacco che, però, pensa solo ai nerazzurri e non vuole ascoltare altre proposte. Anche questo suo attaccamento ai colori dell'Inter potrebbe portarlo un giorno ad ereditare la fascia dal portiere sloveno, Samir Handanovic.