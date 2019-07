In un match amichevole (non valido per l'International Champions Cup), giocatosi a Macao, l'Inter batte il Paris Saint Germain i calci di rigore 6-5, con i tempi regolamentari che si chiudono sull'1-1 grazie ai gol messi a segno da Kehrer e Longo. Dal dischetto sbagliano Aouchiche e Zagre per i francesi e Candreva per i nerazzurri. Termina così la tournéé in Asia della squadra nerazzurra, che tra stasera e domani tornerà a Milano in attesa di importanti novità sul mercato. Il club meneghino, infatti, deve risolvere la questione attaccanti quanto prima, come richiesto da Antonio Conte.

La partita

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, conferma il 3-5-2 ma cambia qualcosa rispetto alle prime partite. In difesa c'è Bastoni con Skriniar e De Vrij, mentre D'Ambrosio viene schierato sulla destra al posto di Candreva. In mezzo al campo esordio da titolare per Nicolò Barella, al fianco di Brozovic e Sensi. In attacco confermato il tandem atipico composto da Perisic e il giovanissimo classe 2002, Sebastiano Esposito.

Nel primo tempo l'Inter parte forte e nei primi cinque minuti ha due occasioni nitide con Brozovic, che tira a giro dal limite, e con Esposito, che vince due contrasti con i difensori avversari e, a tu per tu con Areola, calcia addosso al portiere. Il Paris Saint Germain non è mai pericoloso ma i nerazzurri con il passare dei minuti calano. Al 41', poi, arriva il vantaggio dei francesi con il colpo di testa di Kehrer, lasciato troppo solo al centro dell'area.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Inter

Nel secondo tempo l'Inter parte ancora una volta forte e sfiora per due volte il pari, prima con Perisic e poi con Barella. I nerazzurri calano nuovamente alla distanza e il Psg va vicino al raddoppio con Draxler, Mbappé e Cavani, ma con Handanovic alza sempre il muro e non lascia passare. Intanto le due squadre effettuano una girandola di sostituzioni ed entra in campo anche Godin. Nel finale la squadra di Conte non molla e trova il pareggio al 93' con il giovane neo-entrato Samuele Longo, bravo ad insaccare su assist di Gagliardini, pure lui in campo da non molto.

Le pagelle dei nerazzurri

Queste le pagelle dei giocatori interisti del match appena concluso:

Handanovic 7: Non può nulla sul gol di Kehrer, nel secondo tempo è assoluto protagonista in positivo.

Bastoni 6: Esordio da titolare sufficiente per l'ex Parma.

De Vrij 6,5: Argina bene Mbappé nonostante la rapidità dell'attaccante francese.

Skriniar 5,5: Qualche responsabilità sul gol del Psg, per il resto solita partita dello slovacco di grande sicurezza.

D'Ambrosio 6: Partita di contenimento per il terzino.

Barella 6,5: Anche lui esordisce dal primo minuto e non delude, lottando su ogni pallone.

Brozovic 6,5: Solita partita di corsa, sacrificio e geometria per il croato, che sfiora anche il gol del vantaggio.

Sensi 6: A volte tergiversa troppo con il pallone, anche davanti alla propria area rischiando.

Dalbert 6,5: Ancora una buona prova per il brasiliano, autore anche di un'ottima chiusura in fase difensiva.

Perisic 5,5: Passo indietro rispetto a quanto visto contro la Juventus.

Esposito 7: Migliore in campo in assoluto, nonostante la giovanissima età crea scompiglio nella difesa avversaria e sfiora anche il gol nel primo tempo.

Longo 6,5: Nota di merito per lui tra i subentrati a partita in corso: è bravo a realizzare la rete del pari nei minuti di recupero su una delle poche palle giocabili.