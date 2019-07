L'Inter prosegue la sua tournée asiatica, dopo i match contro Manchester United e Juventus. L'attenzione principale dei media sportivi è riservata soprattutto al Calciomercato, con la dirigenza che continua a lavorare alla ricerca dei giocatori ideali al modulo di Antonio Conte. Come è noto, la società di Suning ha avviato un nuovo progetto sportivo, affidandosi ad un tecnico vincente come quello salentino, ma la ristrutturazione ha riguardato anche l'assetto dirigenziale, con l'assunzione l'anno scorso dell'ex amministratore delegato della Juventus, Giuseppe Marotta.

La dirigenza però potrebbe essere integrata con un ulteriore nuovo innesto: come scrivono dalla Spagna, notizia ripresa anche dalla Gazzetta dello Sport, l'Inter sarebbe vicina ad uno degli ex dirigenti del Real Madrid che a giugno ha lasciato la società spagnola. Parliamo di Jaime Colas che ha contribuito ad incrementare gli introiti negli ultimi anni del club 13 volte campione d'Europa.

In arrivo un nuovo direttore commerciale

L'Inter sta lavorando alla crescita non solo sportiva, ma anche commerciale del brand.

L'arrivo di Marotta infatti spinge anche in questa direzione: sistemare gli aspetti amministrativi, tenendo sempre di conto le esigenze finanziarie della società che come ogni club europeo deve attenersi alle regole del Fair Play Finanziario. Ulteriore step che vorrebbe fare il presidente dell'Inter è crescere a livello commerciale, non solo nel merchandising, ma anche nelle sponsorizzazioni. Il probabile arrivo dell'ex dirigente del Real Madrid Jaime Colas ne è la dimostrazione: come è noto infatti l'ex direttore commerciale della società spagnola è stato l'artefice delle ricche sponsorizzazioni che ha raggiunto il Real Madrid, ecco perché Suning sarebbe pronto ad affidarsi a Colas.

Come scrive il noto giornalista Daniele Mari su Twitter, Colas all'Inter dovrebbe occuparsi di massimizzare ed incrementare le entrate commerciali e dovrebbe essere a capo di tutto il settore marketing, anche del ticketing. Al Real era specializzato in Global Sponsorship.

Il mercato nerazzurro

Il probabile arrivo di Colas dovrebbe portare benefici dal punto di vista commerciale ma resta la necessità di rafforzare la rosa per dare a Conte i rinforzi ideali.

Dovrebbero arrivare almeno due punte, come è noto l'interesse principale riguarda Lukaku del Manchester United, anche se il prezzo notevole richiesto dalla società inglese avrebbe rallentato la trattativa. Più semplice sembrerebbe il possibile trasferimento di Dzeko dalla Roma: la società di Pallotta lo valuta almeno 20 milioni di euro, l'Inter invece vorrebbe investire 10 milioni considerando che il giocatore è in scadenza di contratto nel 2020.

Probabilmente con l'inserimento di alcuni bonus il giocatore si trasferirà all'Inter.