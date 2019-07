Il Calciomercato della Juventus parte all’attacco di Romelu Lukaku. Da tempo si vocifera di un interessamento bianconero per il forte attaccante ma solo nelle ultime ore ci sarebbe stata un’accelerata. Bisogna capire se si tratta di una sola manovra di disturbo verso l’Inter oppure se Paratici ha deciso che è il belga il centravanti giusto per Sarri. La corsa è partita, i nerazzurri hanno dalla loro l’accordo con il calciatore, i Campioni d’Italia possono contare su una più facile trattativa con il Manchester United che avrebbe già scelto un paio di contropartite tecniche.

Calciomercato Juventus: forse Douglas Costa in cambio di Lukaku

Le ultime notizie sul fronte Lukaku per il calciomercato della Juventus arrivano direttamente dall’Inghilterra. L’edizione online del Daily Mail, quotidiano britannico, scrive oggi che il Manchester United vorrebbe che fosse inserito nella trattativa l’esterno brasiliano Douglas Costa. Il giocatore, già dodici mesi fa, doveva finire ai Red Devils ma decise di restare a Torino.

Ora la pista si potrebbe riaprire ma molto dipenderà da Maurizio Sarri. Il tecnico, durante la sua presentazione, aveva dichiarato di puntare forte sull’ala da rigenerare dopo la stagione fallimentare appena conclusa. Una mossa che avrebbe convinto anche il giocatore a restare, dopo che per mesi si era vociferato di un suo addio quasi sicuro. Il Daily Mail scrive che la Juventus sarebbe maggiormente propensa a cedere Douglas Costa e non Dybala, altro giocatore per cui Solskjaer stravede.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

L’argentino, ai primi d'agosto, sarà a Torino per discutere il suo futuro con la dirigenza e l’allenatore. La voglia di restare c’è ma sembra meno ferrea rispetto ai giorni scorsi. Se lo United decidesse di propendere per Costa nella trattativa Lukaku, la Joya potrebbe comunque scegliere tra almeno altre due squadre. Il Tottenham è pronto ad investire 90 milioni per il suo cartellino e il PSG sta pensando seriamente di alzare il pressing per il giocatore.

La situazione è molto ingarbugliata, difficile che possano andare via sia Dybala che Douglas Costa soprattutto adesso che Chiesa sembra sempre più 'blindato' dalla Fiorentina.

Lukaku alternativa a Icardi per la Juventus

Insomma la trattativa di calciomercato tra Juventus e Manchester United per Lukaku potrebbe entrare davvero nel vivo. Sarri, infatti, vuole due centravanti di ruolo ora che Cristiano Ronaldo è stato destinato alla fascia sinistra con ampia possibilità di scegliersi da solo la posizione.

Si dovrà scegliere tra Moise Kean, che piace all’Everton, Gonzalo Higuain, su cui resta forte l’interessamento della Roma e Mario Mandzukic. Così ci sarebbe bisogno di una nuova pedina ed è per questo che Paratici ha acceso il derby di mercato con l’Inter per Lukaku. Il belga è il classico numero 9 forte fisicamente e con un gran fiuto del gol, insomma il terminale perfetto per il 4-3-3 di Maurizio Sarri.

I nerazzurri hanno strappato l’accordo con il giocatore ma non riescono a trovare quello con lo United. I Red Devils chiedono 83 milioni cifra a cui il club meneghino non vuole arrivare anche per non superare i paletti del fair play finanziario. Possibile che, nei prossimi giorni, si provi un rilancio, come scrive la Gazzetta dello Sport, ma se la richiesta resta quella per Marotta ci sono poche possibilità. La Juve, come detto, per abbassare il prezzo ha in mano due contropartite importanti ma poi dovrebbe convincere Lukaku. Insomma la battaglia è aperta ma non potrà durare a lungo visto che l’8 agosto chiude il mercato inglese e il Manchester non avrebbe più possibilità di trovare un sostituto. Lo stesso giocatore lo sa bene ed è per questo che ha lasciato la tournée asiatica per tornare in Belgio per parlare con i suoi agenti e provare ad accelerare il proprio addio dall’attuale club. La seconda opzione per l’attacco della Vecchia Signora si chiama Mauro Icardi. Il Napoli si è inserito con forza ma proprio non riesce a convincere Maurito, il quale preferirebbe la Juve come sua prossima avventura professionale. Paratici sta allungando i tempi per strappare il miglior prezzo possibile all’Inter, impresa non facile soprattutto dopo questo inserimento bianconero per Lukaku che sicuramente renderà i rapporti molto tesi. Il calciomercato della Juventus si muove per un nuovo centravanti e adesso non c’è più solo Icardi nella lista dei dirigenti dei Campioni d’Italia.