L'Inter continua a lavorare notevolmente sul mercato alla ricerca dei rinforzi ideali per incrementare il livello qualitativo della rosa di Antonio Conte. Le necessità principali riguardano soprattutto il settore avanzato, considerando soprattutto la volontà di cedere Icardi, oramai finito fuori rosa. A tal proposito, il giocatore, dopo aver lasciato il ritiro di Lugano in intesa con la società, prosegue la sua preparazione fisica alla Pinetina, in attesa di un trasferimento.

Secondo le ultime indiscrezioni, la volontà dell'argentino è quella di trasferirsi alla Juventus e avrebbe rifiutato l'offerta del Napoli. Ritornando però agli investimenti sul mercato, la dirigenza interista sta lavorando soprattutto sulla punta belga Romelu Lukaku. Una prima offerta corposa dell'inter sarebbe stata rifiutata dal Manchester United che valuta di più la punta belga. Secondo Sky Sports UK, sarebbe pronta un'ulteriore offerta da parte della dirigenza interista.

Inter, sarebbe pronta un'altra offerta per Lukaku

Secondo la nota emittente satellitare Sky Sport UK, l'Inter starebbe valutando la possibilità di lanciare un'ulteriore offerta per Lukaku, voluto soprattutto dal nuovo tecnico Antonio Conte. La società di Suning potrebbe offrire circa 67 milioni di euro più bonus che potrebbe avvicinare la somma a circa 87 milioni di euro. L'idea dell'Inter è rateizzare il pagamento per due tre anni, così da attutire l'ingente investimento della società di Suning.

Resta valida l'alternativa al belga, ovvero Rebic dell'Eintracht Francoforte, che valuta la punta circa 40 milioni di euro. Per quanto riguarda Dzeko, probabilmente l'Inter aspetterà la definizione della trattativa per la punta belga e magari la cessione di Icardi, che dovrebbe finanziare sia parte dell'acquisto di Lukaku che quello della punta della Roma. A proposito dell'argentino, la Juventus vorrebbe offrire 40 milioni di euro ma l'Inter chiederebbe almeno 65 milioni di euro.

Il mercato dell'Inter

Abbiamo parlato soprattutto di arrivi, ma l'Inter dovrà necessariamente cedere qualche giocatore per alleggerire la rosa ma anche per motivi di bilancio: nonostante Nainggolan sia partito per la tournée asiatica, il belga sarà ceduto al miglior offerente così come dovrebbero essere ceduti anche Joao Mario Dalbert e Miranda. Per quanto riguarda il portoghese ed il nazionale brasiliano vincitore della Coppa America, ci sarebbe l'interesse del Monaco che potrebbe spendere un totale di 20 milioni di euro.

Joao Mario è apprezzato anche in Inghilterra da West Ham e Leicester mentre Miranda piace molto al Marsiglia, al ricerca del sostituto di Rami.