L'Inter, in attesa della tournée in Asia dove sarà impegnata per alcuni match di International Champions Cup, è pronta ad esordire per la prima amichevole della stagione contro il Lugano. Sarà l'occasione per la dirigenza e per i tifosi di conoscere da vicino i nuovi acquisti Lazaro, Sensi e Barella, in attesa dei possibili arrivi di Lukaku e Dzeko. In merito alle possibili cessioni, come già dichiarato dall'amministratore delegato Giuseppe Marotta e dal nuovo tecnico Antonio Conte, sia Icardi che Nainggolan sono sul mercato, anche se il centrocampista belga dovrebbe partire per la tournée asiatica.

Pubblicità

Pubblicità

L'argentino invece ha lasciato il ritiro di Lugano ed è ritornato a Milano dove si allenerà in attesa di una sistemazione sul mercato, con Juventus e Napoli interessate alla punta argentina. Secondo le ultime indiscrezioni, potrebbero esserci però ulteriori due cessioni per l'Inter: il Monaco sarebbe interessato a due giocatori che la prossima stagione non saranno titolari nella nuova Inter di Antonio Conte, si tratta di Joao Mario e di Miranda.

Pubblicità

Inter, possibile cessione di Joao Mario e Miranda

Secondo FcInterNews.it, Il Monaco potrebbe avanzare un'offerta su due giocatori dell'Inter: parliamo del difensore centrale brasiliano Miranda e del centrocampista portoghese Joao Mario. L'idea della società francese è di investire sul nazionale portoghese promuovendo un prestito oneroso di 3 milioni di euro ed un diritto di riscatto a 15 milioni di euro.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Inter Calciomercato

Il centrocampista sarebbe apprezzato molto dal tecnico del Monaco Leonardo Jardim, avendolo allenato allo Sporting Lisbona. Sul portoghese ci sarebbe anche l'interesse di alcune società inglesi (West Ham e Leicester) e di quelle cinesi, con l'intermediario Nelio Lucas che lavorerebbe ad un eventuale trasferimento in Cina. Per quanto riguarda il centrale brasiliano, per adesso non ci sarebbero vere e proprie offerte per il difensore, ma l'Inter lo valuterebbe 5 milioni di euro. Il campione d'America con la sua nazionale è apprezzato anche dal Marsiglia che starebbe cercando un sostituto di Adil Rami.

Il mercato dell'Inter

Come dicevamo, l'Inter vuole investire anche nel settore avanzato: in merito alla trattativa su Lukaku, il Manchester United chiede circa 85 milioni di euro per la punta belga, mentre l'Inter per adesso avrebbe offerto circa 70 milioni di euro. Si attende anche la possibile offerta per la punta della Roma Dzeko, ma probabilmente tutto potrebbe passare dalla cessione di Icardi.

Pubblicità

Il giocatore argentino, come già anticipato in precedenza, piace a Juventus e Napoli: secondo le ultime indiscrezioni avrebbe già un'intesa contrattuale con i bianconeri per un contratto di cinque anni a otto milioni di euro a stagione. La Juventus potrebbe aspettare la fine del mercato per promuovere un'offerta al ribasso per la punta dell'Inter.