In casa Inter sembra essere un anno di grandi cambiamenti. Intanto si è puntato su un nuovo allenatore, Antonio Conte, che ha firmato un contratto triennale, fino a giugno 2022, a oltre nove milioni di euro a stagione più bonus.

Anche dal punto di vista tecnico è prevista una rivoluzione della rosa, seguendo le indicazioni proprio dell'ex allenatore del Chelsea. Il club nerazzurro ha comunicato ufficialmente di non puntare su Radja Nainggolan e Mauro Icardi, con quest'ultimo nel mirino di Juventus e Napoli.

Diverso, invece, il discorso relativo a Ivan Perisic, che fino a pochi mesi fa sembrava destinato a lasciare Milano. L'arrivo del nuovo tecnico, però, sembra aver cambiato le carte in tavola.

Perisic nel progetto

Ivan Perisic sarà uno dei giocatori su cui l'Inter punterà anche la prossima stagione. L'esterno croato è stato protagonista di un'annata al di sotto delle aspettative, influenzata anche dalle fatiche del Mondiale in Russia. Inoltre a gennaio sembrava quasi scontata la sua cessione, con l'Arsenal fortemente interessato a lui e con il giocatore che premeva per il trasferimento in Inghilterra.

L'accordo tra i due club, però, non è arrivato e, dunque, il classe 1989 è rimasto a Milano.

Con l'arrivo di Antonio Conte l'esterno croato avrà un'altra possibilità. Rispetto allo scorso anno, inoltre, il vice campione del mondo sta facendo la preparazione sin dal primo giorno e questo potrebbe rappresentare un'arma in più anche per il suo rendimento. Perisic sembra essere rivitalizzato proprio dalla "cura" fornita dall'ex tecnico del Chelsea.

Domenica sera il giocatore ha avuto un "faccia a faccia" con l'allenatore che sembra essere stato decisivo.

Il croato, infatti, sarebbe intrigato dal ruolo di esterno a tutta fascia che gli verrebbe garantito nella nuova stagione.

È pur vero che il mercato è sempre imprevedibile e, dunque, non si può garantire la permanenza dell'ex Wolfsburg, soprattutto alla luce del fascino che crea in lui la Premier League. Ma in assenza di un'offerta da trenta milioni di euro difficilmente i nerazzurri lo lasceranno partire.

Icardi e Nainggolan in uscita

Destino diverso da quello di Perisic sarà riservato a Mauro Icardi e Radja Nainggolan.

I due giocatori non rientrano nelle strategie del club, che li cederanno al miglior offerente. Sul centravanti argentino ci sono sia il Napoli che la Juventus e si attende una proposta da sessanta milioni di euro. Per quanto riguarda il centrocampista belga, invece, al momento non ci sono proposte concrete, ma solo sondaggi dalla Cina, destinazione che il Ninja sta cominciando a prendere in considerazione dopo qualche perplessità iniziale.