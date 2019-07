L'Inter si prepara ad essere una delle grandi protagoniste del Calciomercato. I nerazzurri hanno avviato già diverse trattative che potrebbero essere concretizzate in questi giorni. Il nuovo tecnico, Antonio Conte, infatti, ha chiesto ai propri dirigenti di avere la maggior parte dei rinforzi a disposizione già per il ritiro che si terrà a Lugano dall'8 al 14 luglio. Non solo entrate, però, visto che il club meneghino si muoverà anche in uscita sfoltendo la rosa a disposizione dell'ex allenatore del Chelsea che nei diversi vertici di mercato avrebbe già indicato quali sono i giocatori su cui puntare il prossimo anno. Tra questi non ci sarebbe Nainggolan.

Conte boccia Icardi

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, ha già avuto diversi vertici di mercato con i dirigenti e con il presidente, Steven Zhang, per delineare la strategia da attuare nella prossima sessione che partirà ufficialmente nella giornata di oggi. L'ex allenatore del Chelsea, oltre a parlare degli obiettivi in entrata, ha illustrato anche i profili su cui non intende puntare la prossima stagione.

Tra questi c'è sicuramente Mauro Icardi, al centro di varie polemiche negli ultimi mesi, con il club costretto a togliergli la fascia di capitano a metà febbraio.

Da allora anche il rendimento non è stato più lo stesso con sole due reti messe a segno, tra l'altro sempre su calcio di rigore. Conte, inoltre, prima di decidere di non puntare sul centravanti argentino, ha sentito il parere di alcuni esponenti importanti dello spogliatoio che hanno confermato un rapporto non più idilliaco con l'attaccante. Per Maurito continuano le sirene della Juventus che lo avrebbe individuato come spalla ideale di Cristiano Ronaldo dopo averlo seguito a lungo lo scorso anno prima di virare proprio sul fuoriclasse portoghese.

Gli altri bocciati

Mauro Icardi non è l'unico su cui Antonio Conte non intende puntare. Tra i bocciati ci sarebbe anche Radja Nainggolan ma in questo caso il Ninja sembra intenzionato a giocarsi le sue carte. Inoltre, per non effettuare una minusvalenza, servirebbe un'offerta da almeno trenta milioni di euro che al momento nessuno sembra intenzionato a investire.

Oltre ai due big ci sono altri tre profili bocciati dall'ex allenatore del Chelsea.

Uno è Dalbert Henrique, laterale sinistro che rischierebbe di non trovare mai spazio, chiuso da Asamoah e Perisic. Poi c'è Joao Mario su cui c'è da registrare il forte interesse del Monaco pronto ad offrire venticinque milioni di euro. L'ultimo, invece, è Borja Valero che potrebbe chiudere la carriera in Spagna dopo che sembra essere tramontata l'ipotesi di un possibile ritorno alla Fiorentina.