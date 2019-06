Il mercato delle società di Serie A è pronto a decollare, in particolar modo ci attendiamo molto da società che hanno da poco ufficializzato il nuovo tecnico, su tutte Milan, Juventus e Roma. E proprio queste ultime potrebbero essere coinvolte in una trattativa che riguarda un giocatore della società di Pallotta: parliamo di Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della nazionale italiana (impegnato attualmente nell'Europeo Under 21) è uno degli oggetti di desiderio della dirigenza bianconera, ma la Roma non vorrebbe privarsi del giovane centrocampista.

Restano, però, concreti i problemi di Fair Play Finanziario della società di Pallotta, che ha necessità di cedere prima del 30 giugno per non incorrere in pesanti sanzioni. La volontà della dirigenza romana sarebbe quella di cedere altri giocatori e non Zaniolo, ma le difficoltà in alcune trattative in uscita potrebbe spingere la Roma a valutare una cessione del nazionale italiano.

Zaniolo potrebbe essere ceduto alla Juventus

Secondo tuttomercatoweb.com, la Roma potrebbe decidere di cedere Zaniolo.

Ci sono motivi finanziari dietro alla possibile decisione della Roma, in quanto quest'ultima deve incassare prima del 30 giugno per il Fair Play Finanziario. L'idea della società di Pallotta è cedere Edin Dzeko e Kostas Manolas, rispettivamente ad Inter e Napoli. I ritardi sulle trattative con le società in questione potrebbe quindi agevolare la Juventus, che è pronta a presentare un'importante offerta per il centrocampista della nazionale italiana.

La dirigenza bianconera potrebbe decidere di inserire una contropartita tecnica per arrivare a Zaniolo, ovvero Gonzalo Higuain, ed il resto cash oppure, promuovere una somma totalmente cash. Il giocatore è valutato circa 60 milioni di euro. Come dicevamo però, la Roma preferirebbe incassare un tesoretto dalle cessioni di Dzeko (circa 12 milioni di euro) e di Manolas (36 milioni di euro di clausola di rescissione).

Il mercato della Juventus

Data la difficoltà di arrivare a Federico Chiesa della Fiorentina, la Juventus vorrebbe presentare un'importante offerta alla Roma per Zaniolo.

Resta però difficile la trattativa, e la Juventus dovrà anche pensare di cedere qualche giocatore, così da poter investire sul mercato. Uno dei possibili indiziati a lasciare Torino è Joao Cancelo, richiesto dal Manchester City e per il quale la Juventus chiede almeno 60 milioni di euro. Come sostituti la dirigenza bianconera valuta Hysaj del Napoli e Trippier del Tottenham mentre sulla mediana, in attesa della probabile ufficializzazione di Rabiot, il sogno resta sempre Paul Pogba, in uscita dal Manchester United.

Altre cessioni potrebbero riguardare il settore avanzato, con Higuain e Mandzukic che potrebbero decidere di lasciare Torino.