La Juventus dovrà necessariamente cedere alcuni giocatori per finanziare il mercato: l'approvazione del bilancio d'esercizio, previsto per fine giugno, dovrebbe infatti registrare una perdita finanziaria fra i 50 e i 70 milioni di euro, perdita dovuta all'ingente investimento dello scorso anno per l'acquisto di Cristiano Ronaldo. Gli indiziati a lasciare la Juventus sono diversi, si va dai 'fedelissimi' di Allegri Khedira e Mandzukic al giocatore che ha attualmente più mercato della rosa bianconera: parliamo di Joao Cancelo, il portoghese piace e molto a Guardiola, che ne apprezza le sue doti offensive.

Ci sarebbe però ancora distanza fra Juventus e Manchester City: la società inglese vorrebbe investire intorno ai 50 milioni di euro, i bianconeri lo valutano 60 milioni di euro, ma è probabile che si possa trovare un'intesa fra le due società. Come scrive Tuttosport, la Juventus sta valutando i possibili sostituti del terzino portoghese, e secondo il noto giornale sportivo torinese, il preferito della dirigenza bianconera e del tecnico Maurizio Sarri sarebbe un terzino della nazionale inglese.

La Juventus valuta Trippier come sostituto di Joao Cancelo

Secondo le ultime indiscrezioni lanciate da Tuttosport, la Juventus, in caso di cessione di Joao Cancelo, potrebbe investire su Trippier, terzino destro del Tottenham. Non sarà semplice trattare con la società inglese e con il suo presidente Levy, ma probabilmente con un'offerta da 30 milioni di euro, la Juventus potrebbe acquistare un ottimo terzino destro. Non mancano ovviamente le alternative, su tutti Sarri apprezza Hysaj, il terzino albanese in uscita dal Napoli.

Il giocatore però piace molto anche all'Atletico Madrid, ma la Juventus potrebbe sfruttare l'ottimo rapporto fra il tecnico toscano e il terzino albanese, allenato da Sarri sia all'Empoli che al Napoli. La probabile cessione di Joao Cancelo potrebbe essere utile per finanziare un grande acquisto come difensore centrale.

Il mercato della Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni lanciate dal 'De Telegraaf' e confermate anche dal noto esperto di Calciomercato Gianluca Di Marzio, la Juventus sarebbe vicinissima all'acquisto di De Ligt dall'Ajax.

I bianconeri potrebbero investire sui 70 milioni di euro per il difensore olandese ed offrire come ingaggio al giocatore 12 milioni di euro a stagione più bonus. Il possibile arrivo di De Ligt potrebbe aggiungersi a quello di Demiral dal Sassuolo, per il quale, dopo le visite mediche al J Medical, si attenderebbe solo l'ufficialità. Altra probabile firma è quella di Adrien Rabiot, che dovrebbe sottoscrivere un'intesa contrattuale con la Juventus da cinque anni a sette milioni di euro a stagione, con commissione per la mamma procuratore di sette milioni di euro più bonus.