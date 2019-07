Il mercato della Juventus è pronto ad entrare nel vivo, con acquisti che dovrebbero andare ad incrementare il livello qualitativo della rosa bianconera. Ramsey, Luca Pellegrini, Demiral, Rabiot e forse De Ligt potrebbero non essere gli unici arrivi in bianconero per la prossima stagione: si parla di un terzino destro che possa sostituire il probabile partente Joao Cancelo e nel settore avanzato, in caso degli addii di Higuain e Mandzukic, la Juventus potrebbe investire su un centrocampista offensivo, piace e molto Federico Chiesa della Fiorentina.

Potrebbe però svilupparsi un'altra importante trattativa per il centrocampo bianconero: secondo le indiscrezioni lanciate dal noto giornale sportivo spagnolo AS, il francese Pogba avrebbe detto a Maurizio Sarri di voler ritornare alla Juventus.

Pogba avrebbe chiesto di ritornare in bianconero

Secondo AS, il centrocampista francese avrebbe parlato a Sarri della sua volontà di ritornare alla Juventus. È nota da tempo che Paul Pogba vuole lasciare il Manchester United, ma secondo il giornale spagnolo, il francese preferirebbe trasferirsi in bianconero, dove è cresciuto come calciatore e come uomo, ma anche per giocare con Cristiano Ronaldo.

Una trattativa che però potrebbe rivelarsi molto difficile per la Juventus, considerando i costi per l'acquisto del giocatore e per il suo ingaggio. Di certo la volontà è un fattore importante per il trasferimento del giocatore, ma l'unico modo per finanziare un acquisto del genere è cedere qualche pezzo pregiato della rosa bianconera. Alcune indiscrezioni lanciate da media sportivi parlano di un possibile 'aiuto' dallo sponsor tecnico bianconero, Adidas, che potrebbe finanziare l'acquisto del centrocampista francese.

Paul Pogba è valutato almeno 150 milioni di sterline ed ha un ingaggio di 15 milioni di euro a stagione

Il mercato della Juventus

Come dicevamo, la Juventus potrebbe quindi regalare un altro grande acquisto ai tifosi bianconeri dopo gli arrivi di Ramsey, Pellegrini, Rabiot, Demiral e De Ligt (gli ultimi tre devono ancora essere ufficializzati). L'eventuale arrivo di Pogba potrebbe però portare a delle cessioni pesanti: si attendono le possibili partenze di Matuidi e Khedira, così come quelle di Joao Cancelo (che potrebbe trasferirsi al Manchester City per 60 milioni di euro) Higuain e Mandzukic.

Per quanto riguarda l'argentino, arrivano smentite dal fratello procuratore, che ha confermato come il giocatore abbia ancora due anni di contratto. Riguardo invece alla punta croata, potrebbe decidere di accettare le offerte che arrivano dalla Bundesliga (il Borussia Dortmund) o dal mercato cinese.