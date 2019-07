Da domani, per la Juventus scatterà la seconda fase della preparazione estiva. I bianconeri appena rientrati dalla tournée asiatica hanno ricevuto in regalo alcuni giorni di relax. Dunque per la Juve queste sono ore di riposo e da domani si riprenderà a faticare agli ordini di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano avrà a disposizione un gruppo molto più folto visto che torneranno Rodrigo Bentancur e Juan Cuadrado che martedì mattina svolgeranno le visite mediche al JMedical.

Al gruppo loro si aggiungerà probabilmente anche Aaron Ramsey. Il gallese è rimasto a Torino per fare un lavoro personalizzato e adesso sembra in procinto di tornare in gruppo. Il numero 8 juventino anche questo pomeriggio era alla Continassa per allenarsi. Il rientro di Aaron Ramsey consentirebbe a Maurizio Sarri di provare a testare anche il 4-3-1-2: la Juve così sarebbe in grado di utilizzare due moduli quello con il trequartista e il 4-3-3.

Domani doppia seduta per la Juve

Da domani, per la Juve sarà il momento di entrare sempre di più nella fase calda della preparazione. Infatti, martedì la squadra svolgerà una doppia seduta e sarà in campo sia al mattino che al pomeriggio. Dunque, Maurizio Sarri inizierà a pensare soprattutto alla tattica visto che da ora in avanti la sua squadra potrà lavorare solo ed esclusivamente alla Continassa, visto che la prossima amichevole è fissata per il 10 agosto a Stoccolma.

Nella sfida contro l'Atletico Madrid potrebbe dunque vedersi una Juve già più vicina a quella che vorrebbe vedere il tecnico toscano. Sarri ha in testa due idee: la prima è quella di portare avanti il 4-3-3, e per farlo avrà in più l'opzione Douglas Costa che rientrerà in gruppo, e poi valuta anche il 4-3-1-2. Nel ruolo di trequartista potrebbero agire tre giocatori Aaron Ramsey, Federico Bernardeschi e Adrien Rabiot.

Il francese ha fatto molto bene anche in posizione da regista e perciò per Sarri può essere una risorsa preziosa. Dunque nel quartier generale della Continassa per la Juve scatterà la fase più intensa della preparazione, e la squadra oltre a curare la parte atletica si dedicherà soprattutto alla tattica per arrivare pronta al via della Serie A. Stasera i Campioni d'Italia conosceranno il nome del primo avversario della stagione visto che a Milano verrà svelato il calendario della stagione 2019/2020.

Tra giovedì e venerdì dovrebbe rientrare Dybala

In questi giorni, alla Continassa rientreranno anche gli ultimi nazionali. Domani, Maurizio Sarri ritroverà Juan Cuadrado e Rodrigo Bentancur, mentre il 5 agosto sono attesi Alex Sandro e Paulo Dybala. L'argentino però sembra intenzionato a ridursi un po' le vacanze e dovrebbe tornare a Torino tra giovedì 1 e venerdì 2. Dunque anche i sudamericani inizieranno a mettere benzina nelle gambe, e magari scenderanno in campo per preparare l'inizio del campionato nell'amichevole del 10 agosto contro l'Atletico e nella sfida di Villar Perosa del 14 agosto.