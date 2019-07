La Juventus, quest'oggi, ha battuto l'Inter per 5-4 ai calci di rigore. I bianconeri hanno fatto alcuni progressi dal punto di vista del gioco anche se nel primo tempo la squadra non si è espressa al meglio. I più positivi in casa Juve sicuramente sono stati Cristiano Ronaldo e Merih Demiral, ma anche Federico Bernardeschi ha giocato un buon secondo tempo. Al termine della partita è arrivato anche il commento di Maurizio Sarri che ha parlato anche della prestazione di Matthijs De Ligt: "De Ligt ha fatto la parte di partita in cui abbiamo fatto peggio", ha dichiarato il tecnico juventino che poi sempre sull'olandese ha dichiarato: "Mi sembra non abbia nessuna responsabilità su questo".

Dunque Sarri è soddisfatto di De Ligt ed ha anche spiegato che la sensazione è che la Juve possa migliorare nelle giocate offensive. Adesso i bianconeri avranno ancora un match nella tournée asiatica e poi torneranno in Italia, e probabilmente una volta rientrati a Torino i Campioni d'Italia potranno affinare ancora di più i movimenti da riproporre in campo. Miralem Pjanic, al termine della partita di oggi, ha analizzato la prestazione della Juve. Il numero 5 juventino, su Instagram, ha spiegato che il derby d'Italia, anche se è luglio, è sempre bello vincerlo.

Parla Pjanic

Miralem Pjanic è sempre molto attento nelle sue analisi post gara e spesso condivide i suoi commenti sui social. Il numero 5 juventino, anche oggi, con un post su Instagram, ha commentato la sfida che la sua Juventus ha disputato contro l'Inter. Pjanic ha sottolineato che non importa se questa partita si gioca a Torino, Milano o Nanchino, ma il derby d'Italia è sempre bello da vincere anche se è solo luglio.

Il centrocampista juventino ha anche spiegato che durante il campionato quella contro l'Inter sarà una bella sfida. Anche altri bianconeri hanno usato i social per commentare la gara odierna. Fra questi c'è Leoanrdo Bonucci, che esattamente come ha fatto Miralem Pjanic, ha spiegato che è sempre bello vincere il derby d'Italia. Il difensore viterbese ha poi aggiunto che la Juve sta continuando a migliorare: "Continuiamo a migliorare con spirito di sacrificio, abnegazione e organizzazione. La stagione è lunga".

Bernardeschi ringrazia i tifosi bianconeri

La Juventus, nel corso di questa tournée asiatica, ha ricevuto un grandissimo affetto da parte dei tifosi locali. In particolare a Nanchino, i bianconeri hanno ricevuto un grande supporto e i sostenitori della Vecchia Signora aspettavano davvero numerosi i giocatori davanti all'hotel che li ospitava. Federico Bernardeschi, con un post su Instagram, ci ha tenuto a ringraziare i tifosi della Juve: "Grazie per l'incredibile supporto a Nanchino".