Conto alla rovescia per il tormentone Paulo Dybala per il Calciomercato della Juventus. Secondo Sportmediaset, venerdì 2 agosto ci sarà il tanto atteso ritorno alla Continassa dell’attaccante argentino. Quel giorno il giocatore incontrerà sia il tecnico Maurizio Sarri, sia i vertici della società per capire come si svilupperà la sua carriera. Il numero 10 vorrebbe rimanere a Torino, ma se non dovesse trovare terreno fertile per la permanenza avrebbe solo l’imbarazzo della scelta. Manchester United e Tottenham farebbero carte false per averlo e in corsa c’è anche il Paris Saint Germain.

Calciomercato Juventus: venerdì è il giorno di Paulo Dybala

Il calciomercato della Juventus sta quindi per affrontare uno dei suoi più grossi enigmi dell’estate. Paulo Dybala resterà oppure lascerà Torino? La Joya anticiperà il suo rientro dalla vacanze, fissato per il 5 agosto, e già venerdì sarà alla Continassa. Proprio quel giorno ci saranno gli incontri decisivi per capire quale sarà il suo futuro.

Con Maurizio Sarri non dovrebbero esserci problemi: il tecnico ha dichiarato più volte di voler puntare su Dybala e per lui avrebbe già disegnato il ruolo di falso nove, un po’ come nel Napoli fece per Mertens. L’idea stuzzica l’argentino che, giocando più vicino alla porta, tornerebbe a essere più bomber e meno playmaker offensivo, ruolo scelto da Allegri nell'ultima e deludente stagione. Il sudamericano sarebbe pronto a mettersi subito al lavoro per imparare la nuova posizione in campo e poi per giocarsi una maglia da titolare in un attacco che, soprattutto in posizione centrale, sarà rivoluzionato visto che Higuain, Manduzkic e Kean sono tutti possibili partenti e almeno due di loro dovrebbero lasciare Torino.

Tutto definito quindi? Dybala resta alla Juventus? Non proprio perché, secondo Sportmediaset, non sarebbero dello stesso avviso Fabio Paratici e Pavel Nedved, che venerdì incontreranno la Joya e probabilmente gli diranno che la cessione è più di un’idea.

Dybala via dalla Juventus? Lo cercano in tre

Venerdì sera si saprà chi ha avrà vinto la battaglia diplomatica del calciomercato della Juventus. Se avranno avuto la meglio Dybala e Sarri si continuerà insieme, altrimenti Paratici andrà a caccia di Romelu Lukaku, in prima battuta, e di Mauro Icardi in seconda per completare l’attacco.

Se dovesse concretizzarsi l’ipotesi dell’addio, non sarebbe molto difficile per l’argentino trovare una nuova nuova squadra. Il Tottenham sarebbe pronto a farlo diventare l’acquisto più costoso della storia del club, mettendo sul piatto 90 milioni dopo che la prima offerta da circa 50 è stata respinta dalla Vecchia Signora. La concorrenza è però importante: ad esempio c’è il Manchester United, che vorrebbe Dybala inserendolo nella trattativa per Lukaku.

Per Solskjaer il numero 10 bianconero sarebbe perfetto per il suo 4-2-3-1 da inserire alle spalle della punta centrale, ruolo in cui è stato decisivo molte volte con Higuain in campo e Allegri in panchina. Secondo l’edizione on line del quotidiano inglese The Sun, l’entourage della Joya avrebbe già fatto una prima richiesta ai Red Devils per uno stipendio da quasi 10 milioni a stagione. Sullo sfondo c’è anche il Paris Saint Germain con Leonardo che da tempo segue con attenzione gli sviluppi della situazione e apprezza molto le doti calcistiche del ragazzo.

Molto però dipenderà dal futuro di Neymar: se il brasiliano dovesse rimanere a Parigi, la trattativa Dybala potrebbe diventare difficile per il poco spazio in rosa, altrimenti ci potrebbe essere una accelerata.