La Juventus, ieri, ha fatto il suo rientro in Italia dopo la tournée asiatica e Maurizio Sarri ha deciso di concedere qualche giorno di relax ai suoi ragazzi. Appena arrivati a Torino molti giocatori hanno deciso immediatamente di andare a rilassarsi un po' al mare. Fra questi c'è Federico Bernardeschi che ha scelto di andare ad Ibiza. Ma c'è anche chi ha scelto di restare a Torino, infatti, Matthijs De Ligt è rimasto nel capoluogo piemontese per scoprire la nuova città.

L'olandese in centro città ha incontrato diversi tifosi con il quale ha scattato qualche foto, la sera, invece, il numero 4 juventino insieme alla fidanzata Annekee Molenaar è stato in un noto ristorante torinese. Martedì, però, la Juve riprenderà a faticare e a sudare e Maurizio Sarri nei prossimi giorni spera di poter ritrovare Aaron Ramsey. Il gallese presto potrebbe essere a disposizione del tecnico toscano.

La Juve martedì tornerà alla Continassa

Da martedì, la Juventus riprenderà ad allenarsi e per i bianconeri inizierà una fase cruciale della preparazione. Infatti, nelle prossime settimane, Maurizio Sarri potrà lavorare in tutta serenità alla Continassa e lì potrà affinare gli schemi tattici. Forse i primi segnali per capire se la squadra sta recependo i dettami del tecnico toscano si vedranno nell'amichevole del 10 agosto contro l'Atletico Madrid.

Da martedì, Sarri ritroverà tre importanti pedine ovvero Juan Cuadrado e Rodrigo Bentancur che rientreranno dalla vacanze Douglas Costa. Il brasiliano sui social ha annunciato che da martedì tornerà ad allenarsi con i compagni. Presto oltre a Douglas Costa anche Aaron Ramsey dovrebbe riprendere a lavorare agli ordini dell'allenatore toscano. Il gruppo sarà definitivamente al completo a partire dal 5 agosto giorno in cui si rivedranno anche Alex Sandro e Paulo Dybala.

La Joya, però, potrebbe rientrare con qualche giorno di anticipo. Poi ci sarà anche da capire come sta Giorgio Chiellini. Il numero 3 juventino non è partito con la squadra per l'Asia a causa di un problema al polpaccio.

Bonucci si rilassa in famiglia

Giorgio Chiellini non ha seguito la Juventus in tournée a causa di un problema fisico. La sua eredità di Capitano e soprattutto al centro della difesa bianconera l'ha ereditata Leonardo Bonucci. Il numero 19 juventino appena è rientrato in Italia ha deciso di raggiungere la sua famiglia e di trascorrere i due giorno di relax con sua moglie Martina e i loro tre bimbi Lorenzo, Matteo e Matilda. Bonucci, con un post, su Instagram ha condiviso una bella immagine che lo ritrae sorridente con i suoi famigliari.

Ronaldo subito al lavoro

Ieri, i giocatori della Juventus sono tornati a Torino dopo la tournée estiva e molti di loro ne hanno approfittato per andare a rilassarsi un po'. Cristiano Ronaldo, invece, è tornato a casa e si è messo subito a lavorare in palestra. CR7 vuole mantenersi sempre al top della forma e anche in vacanza preferisce continuare ad allenarsi.